شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 أطعمة تحتوي على «الحديد».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عنصر الحديد من العناصر المهمة جداً لصحة الجسم، ونقص الحديد يعني الإصابة بفقر الدم وعدم قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الهيموغلوبين، الذي يتسبب في انخفاض خلايا الدم الحمراء، ونقص نقل الأكسجين في خلايا الَجسد.

ومن أعراض نقص الحديد الشعور بالتعب والضعف والوَهن، كما يؤثر نقص الحديد على المناعة، ما يجعل الجسد عرضة للإصابة بالأمراض.

لذلك ينصح الأطباء بالحرص على تزويد الجسم بعنصر الحديد، وذلك بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، وهذه أهم 10 أطعمة تحتوي على الحديد، وهي:

الكبدة:

بجانب أنها غنية بالعديد من المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الحديد، خاصة كبدة البقر.

اللحوم الحمراء:

كل 3 أوقية من اللحوم الحمراء بها ما بين 2 إلى 3 ملغم من الحديد.

صفار البيض:

يعتبر أحد أهم المصادر الحيوانية للحديد.

المحار:

يعتبر مع بقية المأكولات البحرية مصدرا جيدا للحديد.

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البقوليات:

الفول، وفول الصويا، والحمص، من الأغذية الغنية بالحديد.

العدس:

يعد البديل المثالي للحوم، وكوب العدس المطبوخ يوفر 6 ملغم من الحديد، كما أنه غني بالألياف، ويساعد على خفض الكولسترول في الدم.

الحبوب الكاملة:

تمد الجسم بكميات مناسبة من الحديد، كما توفر الألياف وبعض المعادن الأخرى مثل الزنك، والكالسيوم، وبعض الفيتامينات.

السبانخ المطبوخة:

السباخ وبقية أنواع الخضراوات الورقية مصادر غنية بالحديد، وتمد الجسم بالبروتين، والألياف، والكالسيوم، وبعض الفيتامينات.

بذور اليقطين:

بجانب أنها مصدر لبعض العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنسيوم، فهي توفر 26% من الحديد المطلوب تناوله يومياً.

الكينوا:

حصة الكينوا توفر 15% من احتياجات الجسم من الحديد في اليوم.