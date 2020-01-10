قاضية المحكمة الأميركية العليا تعلن تعافيها من السرطان بعمر 86 عامًا

واشنطن - لايف ستايل
أعلنت قاضية المحكمة الأميركية العليا، بيدر غينسبورغ، البالغة من العمر 86 عاما أنها تعافت للمرة الأخيرة من مرض السرطان.ويذكر أن صحة القاضية المذكورة تعتبر أمرا هاما في الحياة السياسية الأمريكية، لأن المحكمة العليا التي تضم 9 قضاة تؤثرعلى شتى مجالات السياسة في الولايات المتحدة حيث يمتلك الحزب الجمهوري أغلبية في المحكمة العليا. أما الحزب الديمقراطي فلديه أقلية، بمن فيهم القاضية، بيدر غينسبورغ، و3 قضاة آخرون تجاوز سنهم 70 عاما.
وفي حال استقالة أحدهم يحق للرئيس الأمريكي أن يعين قاضيا جمهوريا، ما يعزز الأغلبية الجمهورية في عضوية المحكمة، وأعلنت غينسبورغ قائلة :" أنا تحررت تماما من السرطان ولم يسجل أي أثر للأورام الخبيثة في جسمي".
جدير بالذكر أن، بيدر غينسبورغ، أصيبت عام 1999 بمرض سرطان القولون وخضعت للعلاج الكيميائي وعملية جراحية، ثم أجريت لها عام 2009 عملية جراحية أخرى بعد إصابتها بسرطان البنكرياس. واكتشف لديها عام 2018 مرض سرطان الرئة.
وأعلنت أنها تعرضت للعلاج الإشعاعي لمدة 3 أسابيع، بينما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن، غينسبورغ، لم تغب عن جلسات المحكمة العليا خلال تلك الفترة إلا بضع مرات.
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