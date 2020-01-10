شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نتفادى مضاعفات جراحات السمنة المفرطة؟.. الدكتور كريم صبرى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر جراحات السمنة المفرطة من العمليات الجراحية التى تتطلب درجة كبيرة من الآمان حتى نتفادى مضاعفتها.

الدكتور كريم صبرى أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشارى جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادى النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح فى التقرير التالى كيفية تفادى مضاعفات جراحات السمنة.

وأوضح الدكتور كريم صبرى، فى حديثه لـ"الخليج 365"، أنه يجب أن نتفادى حدوث المضاعفات بتجهيز المريض للعملية باحترافية عالية، حيث توجد بعض الفحوصات التى يجب أن يقوم بإجراءها، وإذا ظهر مشاكل بها فعلينا إصلاحها، وإذا كان لدينا مشاكل مرتبطة بالقلب، أو مشاكل مرتبطة بالكلى لابد أن نجهز المريض تجهيز كافٍ قبل إجراء العملية.

وأكد أنه لكى نتفادى المضاعفات يجب أن نختار الطبيب ذى الخبرة الطويلة فى هذا المجال، وأن يكون على دراية كبيرة جدا بإجراء العملية، وهذا يجعلنا نتفادى مشاكل كثيرة جدا و 90 % من المضاعفات التي قد تحدث مثل النزيف والتسريب او القىء الذي يحدث ما بعد العملية.

واستطرد حديثه مؤكداً على ضرورة اختيار المكان الآمن لإجراء العملية، وأن تكون مستشفى مجهزة لإجراء هذه العمليات حتى يجد الجراح ما يحتاجه لإجراء العملية من ادوات مناسبة واصلية، بالإضافة للتخدير والفريق المختص به، مشيراً أنه يجب ان يكون هناك نظام مغلق بداية من اتمام العملية على ايد جراح ماهر، ومحترف لديه خبره كافية لاجراء العملية، حتى نتفادى المشاكل التي قد تحدث كالتسريب والنزيف، ايضا قيام العملية في مكان آمن، وهذا لا يتجزأ عن الشرط الاول، فإذا كان الطبيب محترف وقام بتحضير المريض لإتمام العملية لابد ان يكون هناك مكان يساعده على اتمام العملية بنجاح، وان يكون معه طبيب تخدير محترف أيضا.



كيف نتفادى مضاعفات جراحات السمنة المفرطة؟

وأشار الدكتور كريم صبرى إلى أن التسريب معناه أنه جزء من المعدة لم يتم غلقه بشكل جيد مما جعل عصارة من المعدة خرجت من البطن، ويتم علاج ذلك بالتواصل مع الطبيب، ولكن اذا تم اهمال التسريب سيكون هناك خطورة على المريض، حيث إن التواصل مع الطبيب هام جدا فالتسريب يمكن علاجه بمضاد حيوي، او سونار وشفط التسريب، وهناك بعض المرضى يحتاجون لتركيب دعامة ، ويفضل علاج التسريب في مراحله الأولى.

ولفت إن النزيف قد يحدث اذا لم يتم ضبط الضغط او تناول ادوية السيولة قبل العملية، ولكن حاليا اصبح حدوث النزيف امر نادر للغاية مع استخدام التقنيات الحديثة مثل الدبسات الذكية وغيرها، وايضا نقوم بتخيط طبقة من الدهون على المعدة لمنع التسريب والنزيف، ولكن في جميع الاحوال يجب اكتشاف المضاعفات مبكرا حتى يتسنى للطبيب علاجها بشكل صحيح.

يشار إلى أنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: 19 شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران 9 شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب 400 متر .