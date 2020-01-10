شكرا لقرائتكم خبر عن الضعف الجنسى فى ليلة الزفاف مشكلة لها حل.. الدكتور أحمد عادل يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة كبيرة تواجه بعض الرجال في ليلة الزفاف هي الضعف الجنسي والذي يطلق عليه "علة ليلة الزفاف"، ولكن الدكتور أحمد عادل، مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني يؤكد إن لها حل وعلاج بأبسط الطرق.

واوضح الدكتور احمد عادل في حديثه لـ"الخليج 365" ان أول أساليب علاج مشكلة الضعف الجنسي في ليلة الزفاف هي التوجه للطبيب المختص والذي بدوره يقوم بداية بالتأكد من أن الرجل خالي من أي سبب عضوي يتسبب في هذا الأمر، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الفحوصات يعتبر اهمها هي أشعة دوبلكس على العضو التناسلي، ويجب إجراء تلك الأشعة عند الطبيب المختص لأن هناك كثيرين يقومون بتلك الأشعة قبل الذهاب للطبيب المختص فيقول له طبيب الاشعة انه مصاب بالتسرب الوريدي، فيؤثر ذلك نفسياً على الرجل، ويتم تشخيصه بالخطأ أنه مرض عضوي وكل من حوله يعرفون أن المشكلة من جانبه مما يشكل العديد من الضغوط وتتفاقم المشكلة.



10 خطوات لعلاج الضعف الجنسي في ليلة الزفاف

وأكد أنه بعد القيام بالأشعة عند الطبيب المختص يجب عمل تحليل هرمون الذكورة، وبعد ذلك يتبين لنا إذا كان عضوياَ سليم أم لا، وإذا كان عضويا سليم يبدأ الطبيب في التحدث مع الزوج والزوجة إن العلاقة يشترك بها أثنان وليس الرجل بمفرده، لأن كثيرون يعتقدون إن الرجل هو المسئول الوحيد عن العلاقة وهذا قمة الخطأ، والشئ الثاني يجب أن نطمئن الأهل إنه عضويا سليم وإن المشكلة مسألة وقت وفي النهاية ستتم العلاقة حتى يخرجون خارج الإطار ويبدأ الضغط الذين يشكلونه يقل.

واشار انه بعد ذلك نعطي الزوج والزوجة بعض الإرشادات والنصائح التي تسهل اتمام العلاقة ، ولا يوجد مشكلة في اعطاء بعض الأدوية المحفزة حتى لو كان عضويا سليم والتي تساعده على اتمام العلاقة، لافتاً أنه احيانا عند البعض يكون هذا الأمر غير كافي، فيتم الاتجاه إلي ما يسمى بالحقن والذي يتميز بأنه لا يتأثر بالنواحي النفسية، فيأتي بنتيجة أكيدة تساعد المريض أن يعيد ثقته في نفسه ويتمم العلاقة بشكل طبيعي فيما بعد.

وأكد الدكتور أحمد عادل في نهاية حديثه إن علة ليلة الزفاف مشكلة ولكن لها حل حتى لو كان الزوج غير سليم عضوياً فهناك العلاج الدوائي، ثم حقن موضعي واخيرا التدخلات الجراحية.

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