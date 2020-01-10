فوائد الفراولة للحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - تتخوف العديد من السيدات من تناول الفراولة أثناء الحمل، فهل هي آمنة؟ وما أبرز فوائد الفراولة للحامل؟ وهل يناسب تناولها جميع الحومل؟ وما عدد السعرات الحرارية للفراولة؟ وهل تسبب الفراولة للحامل زيادة الوزن؟ وهل تناسب أصحاب سكر الحمل؟ يجيب عن هذه الأسئلة موقع الخليج 365.

قدم الدكتور أحمد الجزار، استشاري النساء والتوليد أبرز فوائد للفراولة للحامل، يمكن أن يكون تناول الفاكهة أحد أكثر الطرق صحة لإرضاء آلام الجوع أثناء الحمل، فهي ذات مذاق مفضل ولا تضيف سوى بعض السعرات الحرارة البسيطة جداً.

القيمة الغذائية للفراولة أثناء الحمل:

فيما يلي العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في 100 غرام من الفراولة.

حمض الفوليك 30mcg

السيلينيوم 1.2 ملغ

الفوسفور 32mg

الألياف 4G

25 ملغ من الكالسيوم

المغنيسيوم 16.5 ملغ

الحديد 0.7mg

فيتامين C 95mg

فيتامين أ 0.0135 ملغ

البوتاسيوم 45 ملغ

الكربوهيدرات 11.7g

البروتينات 1.2g

هل تناول الفراولة جيد للمرأة الحامل؟

تناول الفراولة مفيد للنساء الحوامل، هناك فوائد عديدة لتناول الفراولة، والعديد من الطرق التي يمكن تضمينها في نظامنا الغذائي اليومي، مع تقدم الفواكه، تثبت هذه الفاكهة الوردية والحلوة أنها تمويه. نقدم لك فوائد تناول الفراولة أثناء الحمل.

الفوائد الصحية للفراولة أثناء الحمل:

1. تناول الفراولة أثناء الحمل مفيد للبصر: تحتوي الفراولة على جميع أنواع الفوائد الصحية التي تبدأ في الحفاظ على صحة العيون، وذلك للحفاظ على الأمراض المعدية الأخرى قيد الفحص. الفراولة غنية بفيتامين C الذي يساعد على معالجة مشاكل العين، ويحسن أيضاً المناعة. هذا يثبت أن تناول الفراولة أثناء الحمل أمر حتمي!

2. لديها خصائص مضادة للسرطان: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة في الوقاية من الأمراض المستعصية مثل السرطان.

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3. الفراولة مفيدة للقلب: أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعشقون الفراولة ويأكلونها نادراً ما يعانون من مشاكل مرتبطة بالقلب. وذلك لأن الفراولة تعمل على تقليل الكوليسترول السيئ وتقليل البلاك في الشرايين، وبالتالي رعاية القلب بشكل جيد.

4. الحفاظ على الوزن: تحتوي الفراولة على الفركتوز الذي يختلف عن الجلوكوز في المركب الهيكلي، كما أنه أفضل لأنه يعمل بنسبة السكر نفسها في الذوق ولكنه مختلف في الوظيفة، مما يقلل الدهون بدلاً من إضافتها.

5. يعزز الحصانة: يعمل فيتامين C في الفراولة على تعزيز نظام المناعة في الجسم ويمنع الإصابة بالتهابات مختلفة، وهي مهمة جداً أثناء الحمل.

6. خصائص مكافحة الشيخوخة: الفراولة تساعد في القضاء على الكثير من السموم من الجسم. إلى جانب العناصر الغذائية الموجودة في الفراولة، فإنه تساعد أيضاً في إصلاح الأضرار وتحافظ على تقدم العمر.

مخاطر استهلاك الفراولة أثناء الحمل:

الفراولة هي واحدة من الأطعمة التي تتمتع بصحة جيدة للغاية وآمنة للاستهلاك أثناء الحمل. فهي مغذية للغاية، ولا تحتوي على أي نوع من الآثار الجانبية على الإطلاق فيما يتعلق بالحمل. ومع ذلك، لكي تكون على جانب أكثر أماناً، يُنصح دائماً بتناول أي شيء باعتدال، أي شيء زائد قد يكون ضاراً، كما أن الفراولة الفاسدة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، بينما الفراولة المزروعة مع الكثير من المبيدات الحشرية يمكن أن تكون ضارة للحمل.