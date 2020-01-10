أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف الألف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - هل تحبين أن تطلقي على مولودتك القادمة اسما يبدأ بأول الحروف الهجائية، بالطبع تحبين ذلك خصوصا حين يصبح اسمها في أول سجل المعلمة فلذلك فقد اخترنا لك هذه المجموعة من الأسماء المميزة التي تبدأ بحرف الألف، وكل ما عليك أن تختاري ما يعجبك منها... أسماء مميزة بحرف الألف: أمارا: اسم هندي ويعني الخالدة أو الباقية إلى الأبد. إنديلا: اسم هندي ويعني المرأة الموهوبة. أنيا: اسم روسي ويعني النعمة والفضل. أودوميا: وهو اسم التأنيث لاسم آدم. أيكة: الشجر الملتف المجتمع. أورلا: اسم ايرلندي ويعني الأميرة الذهبية. Advertisements أورلينا: ويعني أيضاَ الأميرة الذهبية. أنيلا: اسم بريطاني ويعني النعمة. أنيسون: اسم نبات ذو رائحة عطرة. أليس: اسم يوناني ويعني النعومة والرقة. اسل: هو نوع من النبات ذو الغصن الرقيق.

أزاهر: هو الورود الصغيرة. أريس: زهرة السوسن.

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