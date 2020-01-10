جفاف شفاه حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - لماذا تظهر شفاه المواليد جافة ومتشققة؟ هذا السؤال أو هذه الملاحظة التي تحتاج لإجابة، وهي أن هناك علاقة بين الرضاعة وبين الشفاه الجافة، فهل يحدث ذلك مع كل المواليد؟

الدكتور أحمد أبو حمدان اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة، يشير إلى ما يلي بخصوص شفاه المواليد الجافة....

تشقق شفاه رضيعك:

إذا كان المولود يرضع رضاعة طبيعية وبطريقة صحيحة، فهو لن يتعرض لجفاف الشفتين أو تشققهما.

بل على العكس، فحليب الأم يوصف لعلاج الأمراض الجلدية.

سبب جفاف شفاه الرضيع:

طريقة الرضاعة الطبيعية الخاطئة من صدر الأم.

إن المولود يرضع بصورة جيدة ويشعر بالشبع، فهو لن يصاب بجفاف الشفتين، على العكس من المولود الذي لا يشبع فهو يدلي لسانه، وينزل لعابه مما يؤدي لتشقق شفتيه.

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أعراض الشفاه الجافة:

تظهر الشفاه بشكل جاف وبلون يميل إلى الأبيض.

تتشقق الشفتين وقد ينحبس بين الشقوق الحليب.

قد ينزل الدم من بين الشقوق.

يبدو لون الشفتين أغمق من المعتاد.

يكون الجلد حول الشفتين غامقاَ.

طرق علاج جفاف الشفتين عند المولود:

أن تتعلم الأم طريقة الرضاعة الصحيحة بحيث لا يدخل الهواء مع الحليب.

أن تضع الأم يدها على فم المولود بمجرد أن تنزع منه الحلمة، فهي بذلك تحمي شفتي المولود من التعرض للهواء البارد، فالشفتان تكونان في حالة سخونة بسبب الرضاعة وتدفق الحليب الدافئ ونشاط الدورة الدموية في المنطقة، والمعروف أن الانتقال من جو ساخن إلى بارد يسبب جفاف الجلد بصفة عامة.

يمكن أن تدهن الأم شفتي المولود بالفازلين الطبي الأصلي.

يفضل استخدام الفازلين الطبي الآمن في الليل.

يمكن أن تستخدمي أيضاَ حليبك لمسح الشفتين عدة مرات في اليوم.