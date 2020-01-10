واشنطن - لايف ستايل
توصل علماء من الولايات المتحدة إلى طريقة جديدة لمكافحة السرطان بالملح التقليدي، يمكن أن تبطئ انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66 %.ودرس الباحثون، خلال التجربة، تأثير جزيئات كلوريد الصوديوم (الملح) على الخلايا السرطانية، حيث تم استخدام الفئران المخبرية المصابة بالسرطان، واتضح أن الخلايا المصابة تحتوي بالفعل على نسبة عالية من الصوديوم، وعندما تتعرض لجزيئات الملح النانوية، يتم تدميرها.
وفي الوقت نفسه، فإن مواقع الأنسجة السليمة وغير المتأثرة لا تعاني على الإطلاق من هذا التأثير، لأنه بالنسبة للجسم هو مجرد ملح عادي.وأشار العلماء إلى أن الطريقة الجديدة في مكافحة السرطان سوف تبطئ بشكل كبير انتشار المرض عند المرضى الذين يعانون من آفات المثانة والبروستات والكبد، حسب موقع "وان". ولم يجر العلماء، إلى الآن، التجارب على البشر، حيث توجد حاجة إلى مزيد من البحوث للآثار الجانبية لهذه الطريقة.
قد يهمك ايضاً:
علماء يكشفون السبب وراء نمو "الأورام السرطانية" ومقاومتها للعلاج
دراسة جديدة تكشف عن حمية تُعزّز فعالية علاجات السرطان الكيمياوية والإشعاعية
كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يكتشفون طريقة جديدة تكافح انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.