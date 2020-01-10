شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: السجائر الإلكترونية تقتل 57 شخصا وتصيب 2600 بأمراض الرئة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن السجائر الإلكترونية تسببت فى مقتل 57 شخصًا، حيث ارتفع عدد أمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة إلى أكثر من 2600 شخص وفقا للتقرير، ويأتى ذلك بعد أسبوع واحد من إعلان إدارة الأغذية والعقاقير FDA عن فرض حظر على معظم السجائر الإلكترونية ذات النكهة فى محاولة للحد من صعود اضرار هذا النوع من السجائر الإلكترونية على الشباب.

وتكشف أرقام جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية إلى 57 شخصا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أنه تم إدخال 2602 شخصًا إلى المستشفى مصابين بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية فى كل ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية، وأشار التقرير إلى أن معظم الضحايا من الذكور أقل من 35 عامًا.

وتم التأكد من وفاة 57 شخصًا فى 27 ولاية وفى العاصمة، حيث سجلت كل من جورجيا وإلينوى وإنديانا أكبر عدد من الوفيات التى تسببت فى وفاة كل منها بخمس حالات وفاة.

Advertisements

كما تأكد وفاة أربعة أشخاص فى كاليفورنيا، وثلاث وفيات فى كل من ماساتشوستس ومينيسوتا، وتم تأكيد وفاة شخصين فى كل من فلوريدا وكنساس وميشيغان وميسورى ونيويورك وأوريجون وتينيسى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض فإن نحو 83% من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض أبلغوا عن تدخينهم للسجائر الإلكترونية.

وقالت الدكتورة آن شوشات نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض هذه حالة سريرية خطيرة تؤثر على الشباب فى جميع أنحاء البلاد، ويمكن الوقاية منها تمامًا.

وفى الأسبوع الماضى أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فرض حظر على معظم السجائر الإلكترونية المنكهة في محاولة للحد من صعود تبخير الشباب، ولم يغير مركز السيطرة على الأمراض تحذيره من استخدام هذه المنتجات غير المشروعة ويواصل حث الأمريكيين الذين لا يستخدمون السجائر الإلكترونية على عدم البدء فى تدخينها.