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شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: السجائر الإلكترونية تقتل 57 شخصا وتصيب 2600 بأمراض الرئة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وتكشف أرقام جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية إلى 57 شخصا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أنه تم إدخال 2602 شخصًا إلى المستشفى مصابين بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية فى كل ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية، وأشار التقرير إلى أن معظم الضحايا من الذكور أقل من 35 عامًا.
وتم التأكد من وفاة 57 شخصًا فى 27 ولاية وفى العاصمة، حيث سجلت كل من جورجيا وإلينوى وإنديانا أكبر عدد من الوفيات التى تسببت فى وفاة كل منها بخمس حالات وفاة.
كما تأكد وفاة أربعة أشخاص فى كاليفورنيا، وثلاث وفيات فى كل من ماساتشوستس ومينيسوتا، وتم تأكيد وفاة شخصين فى كل من فلوريدا وكنساس وميشيغان وميسورى ونيويورك وأوريجون وتينيسى.
ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض فإن نحو 83% من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض أبلغوا عن تدخينهم للسجائر الإلكترونية.
وقالت الدكتورة آن شوشات نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض هذه حالة سريرية خطيرة تؤثر على الشباب فى جميع أنحاء البلاد، ويمكن الوقاية منها تمامًا.
وفى الأسبوع الماضى أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فرض حظر على معظم السجائر الإلكترونية المنكهة في محاولة للحد من صعود تبخير الشباب، ولم يغير مركز السيطرة على الأمراض تحذيره من استخدام هذه المنتجات غير المشروعة ويواصل حث الأمريكيين الذين لا يستخدمون السجائر الإلكترونية على عدم البدء فى تدخينها.
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