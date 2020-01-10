إنفوجراف.. حمى "القرم الكونغو" النزفية.. المهددون بالإصابة وسبل الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر حمى القرم- الكونغو النزفية مرضا خطيرا واسع الانتشار يسببه فيروس تحمله حشرة القراد يصيب الإنسان والحيوانات، ولا يوجد له لقاح حتى الآن. وأُخِذ اسم "حمى القرم- الكونغو" الفيروسي من ملاحظة تزامنه في القرم والكونغو، وتتمثل أعراضه بالحمى وآلام العضلات والعظام والغثيان والقيء الدموي. وينتقل الفيروس بطرق مختلفة، مثل العض أو ملامسة الدم أو جثث الحيوانات المريضة، فضلا عن مخالطة الشخص المصاب. الإنفوجراف التالي يستعرض الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعدوى حمى القرم وطرق الوقاية من المرض..



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