العلماء يكشفون طريقة بسيطة لإطالة الحياة لمدة 10 سنوات والموت بصحة جيدة

واشنطن - لايف ستايل
أعلن علماء من جامعة هارفارد عن طرق بسيطة لإطالة الحياة لمدة 10 سنوات، والبقاء بصحة جيدة، ووفقا لهم يجب على الشخص، في حال كان من المدخنين، الإقلاع عن التدخين، والامتناع من شرب الكحول، وكذلك الالتزام بنظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة.وأكد العلماء أن اتباع هذه القواعد البسيطة يساعد على إطالة العمر بشكل كبير والتخلص من العديد من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر.
ووفقا لدراسة قام بها العلماء استمرت لأكثر من 20 سنة على أكثر من 100 شخص في سن الـ50 وما دون، وكانو يتمتعون بصحة جيدة، حيث تم تقسيم المشتركين إلى مجموعتين، وكانت أعمار المجموعة التي لم يشرب أفرادها الكحول ولم يكونوا من المدخنين، أطول من أولئك الذين كانوا يدخنون ويشربون الكحول.
وفي الوقت نفسه، فإن المشاركين في المجموعة الأولى التزموا بنظام غذائي صحي ومارسوا الرياضة باستمرار، حيث كان متوسط أعمارهم حوالي 84 سنة دون وجود أي أمراض خطيرة، وفق موقع "وان".بينما لم يتجاوز أعمار المجموعة الثانية 75 سنة، وغالبا ما أصيبوا بمرض السكري من الدرجة الثانية أو السرطان أو أمراض الجهاز القلبي الوعائي.وخلص العلماء إلى أن الامتناع عن التدخين وشرب الكحول وممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي يساعد على إطالة العمر لمدة 10 سنوات على الأقل.
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