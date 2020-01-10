فيديو صادم لـ "طفلة" تُعرّض نفسها لخطر الموت وتسير على حافة بناية شاهقة

مدريد - لايف ستايل
رصد مقطع فيديو، مشهدا صادما لطفلة صغيرة تسير على حافة بناية شاهقة الارتفاع، معرضة نفسها لخطر الموت، ووقع الحادث في جزيرة "تنريفي" الإسبانية في المحيط الأطلسي، يوم السبت الماضي.وتظهر في الفيديو الطفلة وهي تخرج من نافذة شقة في الطابق الرابع، وتسير على حاجز ضيق للغاية، وقالت الفتاة التي وثقت الفيديو، أن والدها خرج مسرعا نحو المبنى محاولا القيام بأي شيء لحماية الطفلة، التي نجت من الموقف الصادم بدخولها الشقة مجددا.
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