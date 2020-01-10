شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: التدخين مرتبط بسوء الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الباحثون أن التدخين لا يتسبب فى أضرار جسدية فقط، لكنه أيضًا يضر بالصحة العقلية، ووفقا للدراسة - التي نشرت في مجلة (بلس وان) الطبية - قام فريق البحث من كلية الطب جامعة (نيويورك)، باستطلاع أكثر من 2000 طالب مسجل في الجامعات الصربية مع بيئات اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة.

ووجدوا أن الطلاب الذين يدخنون لديهم معدلات اكتئاب سريرى تزيد مرتين إلى ثلاث مرات عن نظرائهم من غير المدخنين.

وقال معدو الدراسة : "تضيف دراستنا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن التدخين والاكتئاب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا"، بينما قد يكون من السابق لأوانه القول بأن التدخين يسبب الاكتئاب، يبدو أن التبغ له تأثير سلبي على صحتنا العقلية".

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وجدير بالذكر أن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية كشفت مؤخراً أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية مع تدخين السجائر المحتوية على التبغ أكثر عرضة بمقدار الضعف للسكتة الدماغية من البالغين الذين يلتزمون بالسجائر فقط.

ويشير البحث إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية قد لا يكون وسيلة آمنة للإقلاع عن التدخين.

وقاد الباحثون فى جامعة جورج ماسون فى فرجينيا الدراسة الأخيرة، حيث قاموا بتحليل البيانات حول استخدام السجائر والأبخرة من 160 ألف مشارك، حيث أظهر البحث أن أولئك الذين بخروا فقط لم يكن لديهم خطر متزايد من السكتة الدماغية.

ومن المعروف بالفعل أن تدخين السجائر وحده هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتة الدماغية، لأن هذه العادة القاتلة تزيد من كثافة الدم، لكن لا يزال البحث فى الكيفية التى قد يؤدى بها السجائر الإلكترونية إلى السكتة الدماغية، ومع ذلك فقد كشفت العديد من التجارب على نفس العلاقة.