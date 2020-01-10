القبض على امرأة اعتدت على زوجها بحمض الأسيد بسبب ساحر في السعودية

ألقت السلطات السعودية القبض على زوجة أحرقت زوجها بالأسيد في محافظة صيبيا بجازان في السعودية، وأوضح الزوج ويدعى أبو محمد عبر قناة "روتانا خليجية"، أنه اكتشف تعامل زوجته مع ساحر، ليطلب منها عدم الحديث معه مجددا وقرر مسامحتها لكنها فاجأته بفعلتها. وقال أبو محمد إنه قام مفزوعا حينما سكبت الأسيد على جسده وأمسك بشعر زوجته وانتزع مفتاح المنزل ونجح في الخروج والذهاب للمستشفى بمساعدة الجيران، وأشار الزوج إلى أن الحروق طالت جسده بالكامل حتى الوجه والظهر.
ولا يزال الزوج يرقد في المستشفى حتى الآن حيث يعاني من حروق عميقة وسطحية وخضع لعدة عمليات جراحة، وأضاف الرجل أن زوجته المعتدية هي الزوجة الثالثة وأنهما متزوجان من عام ونصف وهي الآن حامل في طفلهما.
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