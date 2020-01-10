شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب البعض بالقولون العصبى بعد التعافى من النزلة المعوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا أصبت بنزلة معوية أو عدوى فيروسية فى المعدة فأنت عرضة للإصابة بـ"متلازمة القولون العصبى التالية للعدوى" أو post-infectious irritable bowel syndrome، ولا يعرف الكثيرون إصابتهم بالقولون العصبى التالى للعدوى، مما يسبب لهم أعراضاً أخرى تؤثر على إيقاع عمل الجهاز الهضمى الطبيعى، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك " الأمريكى .

ومتلازمة القولون العصبي التالية للعدوى (IBS) من الأمراض الشائعة التى تحدث بعد الإصابة بعدوى ويمكنك اتخاذ خطوات لتشخيصه وعلاجه، حيث تستمر الآثار لعدة أسابيع أو أشهر- حتى بعد توقف الشخص عن التقيؤ أو ظهور أعراض حادة.



القولون العصبى

وأعراض القولون العصبي التالي للعدوى هى نفس الأعراض التي تشبه متلازمة القولون العصبي.

وعادة ما تكون الأعراض أقل حدة من العدوى الأصلية وقد تشمل:

-التشنج في البطن.

-إسهال.

-غثيان.

-في بعض الحالات ، الإمساك.

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-مع مرور الوقت يميل الناس إلى الشعور بالتحسن، ومتلازمة القولون العصبى فى هذه الحالة تكون غير مزمنة فى أغلب الأحوال.

وتتطور أعراض القولون العصبي بعد العدوى بعد حدوث خلل في الجهاز الهضمي المعدي مثل التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أو عدوى بكتيرية مثل الآي كولاى أو السالمونيلا.

إلى متى تستمر الإصابة بالقولون العصبى بعد العدوى؟

تستمر الأعراض لأسابيع أو شهور أو حتى سنة والسبب في ذلك غير واضح.

" تشير إحدى النظريات إلى أن عدوى الجهاز الهضمي تؤدي إلى بعض التغيير في عدد البكتيريا الطبيعية للشخص في الأمعاء الدقيقة. قد يكون لذلك بعض التأثير المستمر على الأعراض.

يمكن أن يساعد تغيير نظامك الغذائي على تخفيف أعراض القولون العصبي التالي للعدوى، لكن ضع في اعتبارك أن العلاجات الغذائية تختلف باختلاف المريض.

على سبيل المثال ، قد يجد بعض الأشخاص فوائد من الحد من منتجات القمح، قد يحتاج البعض الآخر إلى التوقف عن تناول الألبان.

وقد أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي منخفض FODMAP يعمل بشكل جيد لمعظم أعراض القولون العصبي، وهذا النظام الغذائى يعتمد على التخلص من بعض السكريات التي يصعب هضمها وتجنب الفواكه مثل التفاح والمشمش والكرز والكمثرى.