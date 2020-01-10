شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تختار سناكس صحى يشبعك وميزودش وزنك فى الشتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر معظم الناس بالجوع وزيادة الرغبة فى تناول الطعام فى فصل الشتاء مع برودة الطقس، خاصة مع تناول وجبات فى منتصف اليوم وسط الوجبات الرئيسية، ومع اختيار أطعمة مليئة بالدهون والسعرات الحرارية يزداد وزننا، فى هذا التقرير نقدم نصائح لاختيار وجبات خفيفة "سناكس" صحية بين الوجبات الرئيسية حتى نشعر بالشبع ونحافظ على وزننا، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وقالت ميرا إيليتش، أخصائية التغذية، إن، الخيارات الغذائية الصحية مهمة للحفاظ على وزنك، مضيفة أن الدايت أو النظام الغذائى الذى تتبعه يمكن أن يضيع إذا كنت غير حكيم في اختيار الوجبات الخفيفة الصحية.

وجبة خفيفة صحية

حدد خيارات الوجبات الخفيفة الصحية

-اختر الأطعمة الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية، ذلك لأن الوجبات الخفيفة التي تجمع بين البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون الصحية مغذية، وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

-يمكن أن يأتي البروتين من المصادر النباتية والحيوانية.

-الدهون الصحية توجد في الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات وزبدة الجوز والبذور (مثل الشيا أو الكتان) والأسماك.

-يجب أن تكون الفواكه والخضراوات جزءًا كبيرًا مما تتناوله، فهى غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وبعضها له خصائص مضادة للالتهابات.

لكن معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها لا تقل أهمية عن تلك التي تختارها:

-الابتعاد عن الأطعمة السكرية، والأطعمة المصنعة المصنوعة من الدقيق الأبيض (والتي هي من مسببات الالتهابات)، والأطعمة التي تحتوي على الصوديوم.

- ابتعد عن الدهون المشبعة التى تعمل أيضاً على تعزيز الالتهاب.

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-تأكد من قراءة الملصقات الغذائية.، الزبادي هو اختيار جيد، ولكن يمكن أن يكون غير صحي إذا كان يحتوي على الكثير من السكر أو إذا اشتريت الصنف المضاف إليه الفواكه.



سناكس

عند تناول وجبة خفيفة

-تحديد التوقيت عند تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يساعد في منعك من الإفراط في تناول الطعام وقت الوجبة.

على سبيل المثال، من الجيد الحصول على وجبة خفيفة الساعة 3 عصراً، قبل تناول العشاء.

فيما يلي 10 أفكار للوجبات الخفيفة الصحية التى يمكنك تجهيزها لتناولها عندما تشعر بالجوع:

-الخضار مع الحمص.

-الخضار مع الزبادي والشبت العادي.

-عصير يحتوي على البروتين (اللبن ، التوفو ، مسحوق البروتين)، التوت الطازج أو المجمد، السبانخ أو اللفت، وبذور الشيا.

-سمك السلمون المدخن مع شرائح الخيار.

-الحمص مع التوابل المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل.

-المكسرات من أي نوع.

-زبدة جوز الهند الطبيعية على شرائح التفاح.