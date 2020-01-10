شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف تعرف إذا كان شعورك بالتعب والإرهاق طبيعياً أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالتعب والإرهاق والرغبة فى النوم من الأشياء التى نشعر بها جميعاً، ومن الطبيعى أن نشعر بالتعب ولكن متى يرتبط الشعور بالتعب بحالة مرضية .. هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات، كما نتعرف أيضاً على أسباب الشعور بالتعب والحالات المرضية التى تؤدى لهذا الشعور وما هو المعدل الطبيعي للشعور بالتعب، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

س: ما هو مقدار النوم المناسب التى يحتاج الكبار له؟

ج: يختلف مقدار النوم الذي تحتاجه مع تقدم العمر، وتوصي مؤسسة النوم الأمريكية بأن يحصل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا على 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.

والبالغون من العمر 65 عامًا أو أكبر يحتاجون إلى 7 إلى 8 ساعات في الليلة.

س: ما هو المستوى الطبيعي من التعب للبالغين؟

ج: الشعور بالتعب هو أحد أكثر الشكاوى الشائعة والإعياء والتعب أمر طبيعي إذا كنت قد تأخرت في النوم ليلاً، لكن التعب (سواء كان طبيعيًا أو شديدًا) قد يصبح مصدر قلق عندما يؤثر على صحتك وسلامتك، على سبيل المثال ، إنها مشكلة فى بعض الحالات مثل: أثناء القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة.

لذا تحدث إلى طبيبك إذا كان التعب يعرقل سلامتك، سيرغب طبيبك أيضًا في معرفة المدة التي مرت بها الأعراض للمساعدة في تحديد سبب الإرهاق.

س: لماذا أشعر بالتعب الشديد؟

قد تؤثر عادات نمط الحياة على مدى شعورك بالتعب، حيث يمكن أن تساهم عدم جودة النوم، والعمل بنظام "الشيفتات" ، وتعاطي المخدرات (بما في ذلك الكحوليات والمخدرات) في زيادة الشعور بالتعب الشديد.

ويمكن أن تؤثر بعض الأدوية أيضًا على مدى شعورك بالتعب، وتشمل هذه الأدوية: مضادات الهيستامين، مضادات الذهان، مضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للقلق.

س: هل هناك حالات مرضية تؤدى للشعور بالتعب؟

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية إلى التعب المفرط، بما في ذلك:

-فقر الدم (اضطراب شائع في الدم).

-الاضطرابات الوراثية والعصبية والنوم.

-أمراض القلب والرئة والغدة الدرقية أو الكبد.

- أمراض الصحة النفسية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب.

-مشاكل التمثيل الغذائي ، مثل مرض السكري.

-السمنة.

-الأمراض الروماتيزمية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

-الشخير (اضطراب التنفس).

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-السرطان الكامن أو الأمراض المعدية.

س: كيف يمكنني منع التعب والإرهاق؟

النوم الجيد هو أفضل حل للتغلب على الشعور بالتعب، لذا حاول أن تدمج عادات النوم هذه في روتينك اليومى:

-النوم فقط بقدر ما تحتاج إلى الشعور بالراحة، ثم الخروج من السرير.

-حافظ على جدول نوم منتظم.

-تمرن بانتظام ، ويفضل أن يكون ذلك قبل أربع إلى خمس ساعات على الأقل من وقت النوم.

-اجعل بيئة غرفة النوم مواتية للنوم.

-لا تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد الغداء.

- لاتستخدم الشاشات الباعثة للضوء قبل وقت النوم.

س: كيف تعرف ما إذا كان التعب يمثل علامة على وجود مشكلة صحية محتملة؟

ج: إن الدلائل التي تشير إلى أن تعبك قد يكون أحد أعراض شيء آخر، تشمل:

-نقص الطاقة الجسدية أو الذهنية.

-عدم القدرة على البقاء مستيقظا.

- النوم في أوقات غير مناسبة.

-انخفاض القدرة على الحفاظ على نشاطك.

- الشعور بالتعب بدون سبب.

-صعوبة في التركيز أو الذاكرة أو الاستقرار العاطفي.

-التعب الذي يؤثر على قدرتك على العمل، والاختلاط الاجتماعي والمشاركة في الأنشطة العائلية هو أيضا علامة حمراء على أن شعورك بالتعب يشير لمشكلة صحية.