شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة تزيد خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان بنسبة 12٪.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث وجد الباحثون من مستشفى جامعة آرهوس في الدنمارك أن مخاطر الإصابة بنسبة 12٪ مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة بشكل خطير، وهذا يشمل أنواع من سرطان الثدي وسرطان الكلى وسرطان المرارة وسرطان الدم وسرطان المخ والأورام اللمفاوية.

ويؤكد الفريق البحثي أن ارتفاع معدلات السمنة والسمنة المفرطة، سيزيد من معدلات الإصابة بالسرطان، ووفقا للدراسة ، التي نشرت في مجلة " Internal Medicine"، نظر الفريق في بيانات السرطان في الدنمارك على مدار 40 عامًا ، من 1977 إلى 2016.

ووجد الباحثون 20.706 حالة إصابة بالسرطان بين 313.321 من البالغين الذين تم تشخيصهم سريريا على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.وبالمقارنة ، تم تشخيص 18،480 سرطانا بين عامة السكان الدنماركيين خلال نفس الفترة الزمنية.

وهذا يعني أن زيادة الوزن عن المتوسط ​​تزيد من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة 12 %، وكان الخطر المتزايد هو نفسه بالنسبة للسرطانات التي تم تحديدها على أنها مرتبطة بالسمنة ، مثل سرطان الكلى وسرطان البنكرياس، وسرطان الدم والعصبية.

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لماذا ترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان؟

وجد العلماء أن السمنة مرتبطة بارتفاع سريع في عدد الخلايا وكذلك إفراز مستويات عالية من البروتينات والهرمونات المؤيدة للالتهابات مثل الاستروجين، وكلها مرتبطة بالسرطان.

ساهمت النتائج التي توصلت إليها الدراسة في الآونة الأخيرة في الحصول على بيانات حديثة عن العبء الإجمالي للسرطان بين المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وتعرف السمنة كعامل خطر للعديد من الحالات الصحية المزمنة باستثناء السرطان، بما في ذلك أمراض السكري من النوع الثاني والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

في عام 2012 ، وجدت دراسة من جامعة كورنيل في نيويورك أن حسابات السمنة لحوالي 21 % من إجمالي تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ، بلغ حوالي 190.2 مليار دولار في السنة.