تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحلاوة الطحينية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 كوب سكر بودرة

2 كوب حليب بودرة

1 كوب من الطحينة السائلة في درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

مكسرات حسب الرغبة الطريقة: – في وعاء عميق يمزج السكر مع الحليب ويقلب جيدا

– تضاف الفانيليا وتقلب

– تضاف الطحينة السائلة وتعجن باليد حتى تتكون عجينة متماسكة

– يوضع الحلاوة في قالب سليكون مستطيل الشكل ويضغط عليه جيدا حتى يستوي شكله

– يزين بالمكسرات حسب الرغبة ويحفظ في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل

– تصبح الحلاوة الطحينية جاهزة للاستخدام ويمكن الاحتفاظ بها في علبة محكمة الإغلاق. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب الصويا بالقهوة

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