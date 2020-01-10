تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كعك العيد

المقادير

كيلو دقيق

500 غرام سمن

نصف كوب سمسم

3 ملاعق سكر بودرة

باكيت خميرة

كوب ماء دافئ

زجاجة رائحة الكعك

رشة ملح

عين جمل مجروش خشن (حسب الرغبة)

الطريقة:

في وعاءٍ عميقٍ نذوب الخميرة مع ملعقة السكر فى قليلٍ من الماء الدافىء ،ثم نقوم بتغطية الوعاء ونتركها تتفاعل وترتفع.

نحضر وعاءً ونضع الدقيق مع رشة الملح، والسمسم،والسكر البودرة ونخلط المكونات جيداً.

نضع السمن المذاب على خليط الدقيق ونقوم بعجن العجين باليدين حتى يتشرب الدقيق السمن.

نضيف الخميرة،ورائحة الكعك ،والماء الدافىء تدريجياً، ونعجن حتى تتكون عجينة متماسكة.

نقوم بتغطية العجينة ونتركها تهدأ وتختمر لمدة ساعة.

ثم نأخذ أجزاءً من العجينة ونحشوها بعين الجمل ثم نشكلها بأي أداة من أدوات نقش الكعك، ثم نرصها في صينية الخبز.

ثم نتركه الكعك يختمر لمدة نصف ساعة إضافية، ثم نخبزه في فرنٍ محمى مسبقاً على درجة حرارة متوسطة حتى يتلون قليلاً.

نتركه يبرد تماماً ثم نحفظه فى علبٍ محكمة الغلق، وعند التقديم نرشه بالسكر البودرة.

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