تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالفراولة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
200 غرام بسكويت مطحون
كوب إلا ربع زبدة
ملعقة صغير فانيليا
بيضة
مقادير الحشوة
400 غرام قشطة
كوب سكر أبيض
160 غرام جبنة كريمي
ملعقة صغير فانيليا
200 غرام فراولة
4 قطع جيلاتين
تزيين تشيز كيك
350 غرام فراولة مقطعة
كوب سكر
3 قطع جيلاتين
الطريقة:
في وعاءٍ عميق نضع البسكويت المطحون ثم نضيف الزبدة والفانيليا والبيضة ونخلطها جيدًا.
يسكب الخليط في صينية وبواسطة اليد نبسطها.
تدخل المكونات إلى الفرن لمدة 10 دقائق.
في وعاء الخلط نضيف القشدة والسكر والجبن الكريمي والفانيليا ونخفق حتى نحصل على مزيجٍ متماسكٍ
في وعاء على نارٍ متوسطة نضيف الفراولة المقطعة ثم يضاف اليها أوراق الجيلاتين لمدة 2 دقيقتين حتى تصبح طريةً.
يصفى الخليط جيداً ثم يضاف الى خليط القشدة.
يسكب خليط القشدة فوق البسكويت، ومن ثم يوضع “التشيز كيك” في الثلاجة حتى يتماسك جيداً.
تحضير عصير التزيين
في وعاءٍ على نارٍ هادئة يمزج عصير الفراولة مع السكر ويضاف إليه أوراق الجيلاتين حتى يصبح القوام شبه سائل.
يسكب العصير فوق التشيز كيك عندما يتم إخراجه من الثلاجة.
يوضع التشيز كيك إلى الثلاجة لليلة كاملة قبل تقديمه.
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