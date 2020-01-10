تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالفراولة

المقادير

200 غرام بسكويت مطحون

كوب إلا ربع زبدة

ملعقة صغير فانيليا

بيضة

مقادير الحشوة

400 غرام قشطة

كوب سكر أبيض

160 غرام جبنة كريمي

ملعقة صغير فانيليا

200 غرام فراولة

4 قطع جيلاتين

تزيين تشيز كيك

350 غرام فراولة مقطعة

كوب سكر

3 قطع جيلاتين

الطريقة:

في وعاءٍ عميق نضع البسكويت المطحون ثم نضيف الزبدة والفانيليا والبيضة ونخلطها جيدًا.

يسكب الخليط في صينية وبواسطة اليد نبسطها.

تدخل المكونات إلى الفرن لمدة 10 دقائق.

في وعاء الخلط نضيف القشدة والسكر والجبن الكريمي والفانيليا ونخفق حتى نحصل على مزيجٍ متماسكٍ

في وعاء على نارٍ متوسطة نضيف الفراولة المقطعة ثم يضاف اليها أوراق الجيلاتين لمدة 2 دقيقتين حتى تصبح طريةً.

يصفى الخليط جيداً ثم يضاف الى خليط القشدة.

يسكب خليط القشدة فوق البسكويت، ومن ثم يوضع “التشيز كيك” في الثلاجة حتى يتماسك جيداً.

تحضير عصير التزيين

في وعاءٍ على نارٍ هادئة يمزج عصير الفراولة مع السكر ويضاف إليه أوراق الجيلاتين حتى يصبح القوام شبه سائل.

يسكب العصير فوق التشيز كيك عندما يتم إخراجه من الثلاجة.

يوضع التشيز كيك إلى الثلاجة لليلة كاملة قبل تقديمه.

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