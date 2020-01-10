تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الآيس كريم بالفواكه

المقادير

ـ 2 موزة متوسطة

ـ 1 وربع كوب من الحليب المقشود الخام

ـ 1 كوب من الحليب المبخّر

ـ ⅓ كوب من عصير اللامي

ـ ¾ ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا النقي

ـ نصف ملعقة صغيرة من الملح

ـ 8 من البسكويت السادة

الطريقة:

ضعي في الخلاط، الموز، الحليب، الحليب المبخر، الفانيلا والملح، غطيه واخلطيهم حتى يصبح الخليط ناعماً، لدقيقة على الأقل ( ملاحظة: اذا كنت تفضلين الطعم الأكثر حموضة، أضيفي عصير اللامي بالملعقة الصغيرة حسب الرغبة)

حضري الآيس كريم في الآلة الخاصة حسب التعليمات المتبعة، قدميه مع البسكويت السادة، كاملة أو بعد تفتيتها.

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