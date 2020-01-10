تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الفانيلا بالشوكولاتة

المقادير

لتحضير جيليه الشوكولاته

5 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو

5 ملعقة كبيرة سكر

7 غرام جيلاتين غير منكّه

5 ملعقة كبيرة حليب

1 كوب ماء بارد

لتحضير موس الفانيليا

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

14 غرام جيلاتين غير منكّه

1 كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر

425 غرام كريمة حامضة

1 كوب كريمة خفق

الطريقة:

نبدأ بتحضير جيليه الشوكولاته فنخلط في قدر صغير 5 ملعقة كبيرة سكر و 5 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو والجيلاتين ونضيف 1 كوب ماء بارد و 5 ملعقة كبيرة حليب ونضع المكونات على نار متوسطة ونتركها حتى تغلي مع التحريك باستمرار حتى لا تتكتل الشوكولاته .

نبعد جيليه الشوكولاته عن النار ونتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة ونصف .

نبدأ بتحضير موس الفانيليا فنخلط في قدر صغير 1 كوب حليب و 1 ملعقة صغيرة فانيليا والجيلاتين ونحرك المكونات على نار متوسطة حتى يظهر البخار (دون أن تغلي) ونبعد القدر عن النار ونترك الموس جانباً حتى يبرد قليلاً .

عندما يبرد الحليب نخلط بواسطة الخفاقة الكهربائية كريمة الخفق ونشغله حتى يرتفع المزيج ثم نخلط في وعاء آخر 1 كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر والكريمة الحامضة حتى تمتزج المكونات جيداً .

نضع كريمة الخفق فوق مزيج الكريمة الحامضة ونخفق على سرعة منخفضة ثم نضيف مزيج الحليب الدافئ ونخفق المكونات جيداً .

نوزع الموس على 6 أكواب ونضعها في البراد لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم نسكب 4 ملعقة كبيرة من جيليه الشوكولاته فوق الموس ثم نضعها في البراد لمدة 4-5 ساعات حتى تصبح جاهزة تماماً .

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