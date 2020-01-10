القاهرة - لايف ستايل
المقادير
لتحضير جيليه الشوكولاته
5 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو
5 ملعقة كبيرة سكر
7 غرام جيلاتين غير منكّه
5 ملعقة كبيرة حليب
1 كوب ماء بارد
لتحضير موس الفانيليا
1 كوب حليب
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
14 غرام جيلاتين غير منكّه
1 كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر
425 غرام كريمة حامضة
1 كوب كريمة خفق
الطريقة:
نبدأ بتحضير جيليه الشوكولاته فنخلط في قدر صغير 5 ملعقة كبيرة سكر و 5 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو والجيلاتين ونضيف 1 كوب ماء بارد و 5 ملعقة كبيرة حليب ونضع المكونات على نار متوسطة ونتركها حتى تغلي مع التحريك باستمرار حتى لا تتكتل الشوكولاته .
نبعد جيليه الشوكولاته عن النار ونتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة ونصف .
نبدأ بتحضير موس الفانيليا فنخلط في قدر صغير 1 كوب حليب و 1 ملعقة صغيرة فانيليا والجيلاتين ونحرك المكونات على نار متوسطة حتى يظهر البخار (دون أن تغلي) ونبعد القدر عن النار ونترك الموس جانباً حتى يبرد قليلاً .
عندما يبرد الحليب نخلط بواسطة الخفاقة الكهربائية كريمة الخفق ونشغله حتى يرتفع المزيج ثم نخلط في وعاء آخر 1 كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر والكريمة الحامضة حتى تمتزج المكونات جيداً .
نضع كريمة الخفق فوق مزيج الكريمة الحامضة ونخفق على سرعة منخفضة ثم نضيف مزيج الحليب الدافئ ونخفق المكونات جيداً .
نوزع الموس على 6 أكواب ونضعها في البراد لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم نسكب 4 ملعقة كبيرة من جيليه الشوكولاته فوق الموس ثم نضعها في البراد لمدة 4-5 ساعات حتى تصبح جاهزة تماماً .
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزى كيك بالشوكولاته
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب الصويا بالقهوة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الفانيلا بالشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.