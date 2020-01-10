شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جفاف الجلد في الشتاء بوسائل عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد جفاف الجلد بشكل خاص في فصل الشتاء، وقد يكون من الصعب الاعتناء ببشرتك بشكل مناسب، حتى في ظل أفضل الظروف، ولكن في أشهر الشتاء عندما يكون الجو باردًا وتنخفض مستويات الرطوبة، قد يصبح الحفاظ على رطوبة بشرتك أكثر صعوبة، ومن خلال الحرص الشديد على الحفاظ على رطوبة بشرتك، يمكنك تجنب التشقق والحكة والتشقق.

ما هو جفاف الجلد

يحدث جفاف الجلد وفقا للموقع الطبي " healthline" عندما لا تحتوى بشرتك على زيوت واقية كافية مما يتسبب فى فقدان الرطوبة منها، وعندما لا يكون هناك ما يكفي من الماء في الطبقة الخارجية من بشرتك ، يصبح الجلد جافا، ويمكن أن يزداد هذا التأثير خلال فصل الشتاء عندما تكون الرطوبة البيئية منخفضة.

تشمل الأسباب الشائعة الأخرى للبشرة الجافة:

الإفراط في استخدام الصابون والماء الساخن.

التعرض للمواد الكيميائية القاسية.

أنواع معينة من الأمراض الجلدية.

شيخوخة الجلد.

ما الخطأ في البشرة الجافة؟

بمفردها ، قد لا تبدو البشرة الجافة مثل مشكلة كبيرة، ولكن يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية التي قد تتداخل مع أنشطتك اليومية، فالجلد الجاف قد يؤدي إلى:

الحكة.

وجود مناطق سميكة بالجلد.

تشققات مؤلمة في جلدك.

التهاب الجلد والذي يشتمل على بشرة حمراء وملتهبة ومتقشرة.

الأكزيما ، والتي يمكن أن تظهر على شكل بقع دائرية ، متقشرة ، حكة ، وحمراء على جلدك

عدوى بكتيرية.

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علاج جفاف الجلد

الخطوة الأولى في علاج البشرة الجافة هي تحديد السبب الذى يؤدى إلى الجفاف، فالطقس الشتوي هو سبب شائع للبشرة الجافة. ولكن إذا كانت بشرتك جافة للغاية ، فقد ترغب في التحدث إلى طبيبك حول المشكلات المحتملة الأخرى.

قد يكون طبيبك قادرًا على مساعدتك في اكتشاف سبب جفاف بشرتك وكيفية تجنبها، فعلى سبيل المثال، قد ينصحك بتجنب الاتصال بمنتجات أو مواد كيميائية معينة.

بعض العلاجات الأخرى قد تشمل:

تقليل استخدام الماء الساخن

عندما تحاول ترطيب بشرتك، قد يبدو من الجيد امتصاص الكثير من الماء، و لكن الماء يمكن أن يجعل البشرة الجافة في الواقع أسوأ، خاصة إذا كنت تستخدم الماء الساخن والصابون، وقد يؤدي الغسل المفرط إلى تجريد الزيوت الواقية من جلدك ، مما يجعلها عرضة للجفاف.

استخدم الحد الأدنى من الصابون

إن استخدام الكثير من الصابون أو معقمات اليد في كثير من الأحيان يمكن أن يتسبب في جفاف بشرتك، لذا استخدم الصابون ومعقمات اليدين بشكل ضئيل.

الترطيب

مرطبات الجلد هي أسلحة مهمة في لمحاربة الجلد الجاف، فيمكن أن تساعدك المرطبات المناسبة في علاج ومنع جفاف البشرة، ويعتبر الفازلين أفضل أنواع المرطبات للجفاف الشديد.

تميل المرطبات الزيتية إلى أن تكون أقل دهونًا من المراهم، لكنها لا تزال فعالة في مقاومة البشرة الجافة. ومن الأمثلة على ذلك زيت الأطفال وزيت الحمام.