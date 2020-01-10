تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالفستق

المقادير

ربع كغ فستق حلبي ( بستاشيو ) مفروم ناعماً

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون حسب الرغبة

نصف كوب سكر أبيض

2 كوب زبدة مذابة غير كير مملحة أو سمن بقري

علبة من عجينة الفيلو ( رقائق )

لتحضير العسل:

3 أكواب سكر أبيض

واحد و نصف كوب ماء

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:

تحضير العسل:

نضع السكر و الماء في قدر على النار و نترنكها تغلي حتى يذوب السكر .

عندما تغلي المكونات نضيف عصير الليمون و نتركها حتى تصبح لزجة قليلاً اخيراً نضيف القرنفل و ماء الزهر و نتركها جانباً لتبرد .

تحضير الحشوة :

نعجن الفستق الحلبي مع نصف كوب من السمن و نصف كوب من القطر مع القليل من ماء الزهر .

ندهن صينية الفرن غير القابلة للالتصاق بالزبدة و نضع 8 طبقات من رقائق الفيلو مع دهن كل طبقة بالزبدة أيضاً .

نفرد طلق من حشوة الجوز فوق العجين ثم نضيف ثلال طبقات أخرى من العجين مع دهنها بالسمن .

ثم نضع طبقة أخرى من حشوة الفستق و أخيراً نضيف 8 طبقات من الرقائق المدهونة بالسمن .

نسخن باقي السمن و نسكبه فوق الصينية و نقطعها قبل أن ندخلها الى الفرن على درجة ( حرارة خفيفة ) لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً .

أخيراً نخرج البقلاوة من الفرن و هي ساخنة و نسكب عليها بقية الشيرة مباشرة ً و نزينها بالقرفة المطحونة و القرنفل أو الفستق الحلبي.

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