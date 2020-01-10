تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالفستق

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
ربع كغ فستق حلبي ( بستاشيو ) مفروم ناعماً
ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة حسب الرغبة
½ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون حسب الرغبة
نصف كوب سكر أبيض
2 كوب زبدة مذابة غير كير مملحة أو سمن بقري
علبة من عجينة الفيلو ( رقائق )
لتحضير العسل:
3 أكواب سكر أبيض
واحد و نصف كوب ماء
1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر
ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون
ملعقة صغيرة عصير ليمون
الطريقة:
تحضير العسل:
نضع السكر و الماء في قدر على النار و نترنكها تغلي حتى يذوب السكر .
عندما تغلي المكونات نضيف عصير الليمون و نتركها حتى تصبح لزجة قليلاً اخيراً نضيف القرنفل و ماء الزهر و نتركها جانباً لتبرد .
تحضير الحشوة :
نعجن الفستق الحلبي مع نصف كوب من السمن و نصف كوب من القطر مع القليل من ماء الزهر .
ندهن صينية الفرن غير القابلة للالتصاق بالزبدة و نضع 8 طبقات من رقائق الفيلو مع دهن كل طبقة بالزبدة أيضاً .
نفرد طلق من حشوة الجوز فوق العجين ثم نضيف ثلال طبقات أخرى من العجين مع دهنها بالسمن .
ثم نضع طبقة أخرى من حشوة الفستق و أخيراً نضيف 8 طبقات من الرقائق المدهونة بالسمن .
نسخن باقي السمن و نسكبه فوق الصينية و نقطعها قبل أن ندخلها الى الفرن على درجة ( حرارة خفيفة ) لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً .
أخيراً نخرج البقلاوة من الفرن و هي ساخنة و نسكب عليها بقية الشيرة مباشرة ً و نزينها بالقرفة المطحونة و القرنفل أو الفستق الحلبي.
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