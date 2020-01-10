تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتي فور

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 كاس دقيق
1كاس زبدة
نصف كاس سكر بودرة
بيضة كبيرة
ملعقة صغيرة فانيلا
رشة ملح
الطريقة:
١-يحمى الفرن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ مئوية.
٢-في وعاء كبير نضع الزبدة و السكر ويخفقوا جيدا بواسطة المضرب الكهربائي لعدة دقايق.
٣-ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر بالخفق.
٤-في وعاء اخر ينخل الدقيق والملح ويضافوا للخليط .
5-نستمر حتى بالعجن يدوياً حتى نحصل على عجينة لينة.
6-ندهن صينية الخبز بالقليل من الزبدة وبواسطة آلة البيتي فور نصنع اقراص البيتي فور وترص على صينية الخبز.
7-تخبز في الفرن لمدة ١٠ دقايق لا يجب ان يغمق لونها يجب ان تبقى فاتحة.
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