تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتي فور

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 كاس دقيق

1كاس زبدة

نصف كاس سكر بودرة

بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة فانيلا

رشة ملح الطريقة:



١-يحمى الفرن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ مئوية.

٢-في وعاء كبير نضع الزبدة و السكر ويخفقوا جيدا بواسطة المضرب الكهربائي لعدة دقايق.

٣-ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر بالخفق.

٤-في وعاء اخر ينخل الدقيق والملح ويضافوا للخليط .

5-نستمر حتى بالعجن يدوياً حتى نحصل على عجينة لينة.

6-ندهن صينية الخبز بالقليل من الزبدة وبواسطة آلة البيتي فور نصنع اقراص البيتي فور وترص على صينية الخبز.

7-تخبز في الفرن لمدة ١٠ دقايق لا يجب ان يغمق لونها يجب ان تبقى فاتحة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة جوز الهند بالشوكولاتة السائلة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب الفانيلا والقرفة

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