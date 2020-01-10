تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاسترد

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 كأس حليب سائل

3 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة كاسترد

½ كأس فستق حلبي مبشور الطريقة: في وعاء عميق نضع الحليب ثم نضيف السكر ونحركه حتى يذوب .

نضيف الكاسترد مع الاستمرار بالتحريك حتى لا يتكتل و ليمتزج مع الحليب جيداً .

نضيف الفستق ونحركه مع المكونات السابقة .

نرفع الوعاء على النار ونستمر بالتحريك حتى يغلي الخليط ويتشكل لدينا مزيج كثيف متجانس .

نوزع المشروب على كاسات مناسبة .

نزين الكؤوس بالفستق المبشور وبذلك يصبح مشروب الكاسترد الساخن جاهزاً للتقديم . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جيلي بالكاسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الحليب بالموز والتوت

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