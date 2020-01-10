تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكليت نوتيلا

المقادير
1 كوب حليب سائل
صوص شوكولا
1 ملعقة صغيرة بودرة كاكاو
كريمة شانتيه
1 ملعقة كبيرة نوتيلا
الطريقة:
نضع الحليب في الماغ المفضل ثم نسخنه في المايكرويف لدقيقتين .
نخرج الحليب ونضيف بودرة الكاكاو ونحرك حتى يذوب في الحليب الساخن تماماً .
نضيف نوتيلا حسب الذوق ونحرك بهدوء حتى تذوب في المزيج تماماً .
نزين الماغ بالكريمة وصوص الشوكولا وبذلك يكون شراب نوتيلا هوت شوكليت جاهزاً .
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