تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكليت نوتيلا

المقادير 1 كوب حليب سائل

صوص شوكولا

1 ملعقة صغيرة بودرة كاكاو

كريمة شانتيه

1 ملعقة كبيرة نوتيلا الطريقة: نضع الحليب في الماغ المفضل ثم نسخنه في المايكرويف لدقيقتين .

نخرج الحليب ونضيف بودرة الكاكاو ونحرك حتى يذوب في الحليب الساخن تماماً .

نضيف نوتيلا حسب الذوق ونحرك بهدوء حتى تذوب في المزيج تماماً .

نزين الماغ بالكريمة وصوص الشوكولا وبذلك يكون شراب نوتيلا هوت شوكليت جاهزاً . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير منقوشه النوتيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى حليب جوز الهند بالنعناع

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