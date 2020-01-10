تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو

القاهرة - لايف ستايل المقادير ⅓ كأس نسكافيه

⅓ كأس سكر

⅓ كأس ماء

حليب ساخن الطريقة: نضع في وعاء كلاً من النسكافيه والسكر والماء ونحرك قليلاً حتى تمتزج المكونات مع بعضها .

بعدها نخفق هذه المكونات بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمياً أي لحوالي دقيقتين .

نأخذ كأسين للتقديم ونملأ ثلاثة أرباع كلٍّ منها بالحليب الساخن ثم نضع في كلٍّ منها حوالي ملعقتين كبار من مزيج النسكافيه ونحرك حتى تمتزج جيداً معاً .

نزين الكؤوس بكريمة النسكافيه ونرشها بالقليل من بودرة النسكافيه حتى يصبح شكلها جميلاً ومذاقها غنياً أكثر وبذلك يكون الكابتشينو جاهزاً للتقديم . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب الصويا بالقهوة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القهوة والنسكافيه

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