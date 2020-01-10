تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السبيط المقلى

المقادير كيلو غرام سبيط حلقات

ملح + فلفل “حسب الرغبة”

ملعقة كبيرة كمون

2 ثوم

عصير ليمون

كوب دقيق

2بيض

2كوب بقسماط

نصف كوب زيت الطريقة: في وعاء الخلاط الكهربائي نضع الملح والفلفل والكمون والليمون والثوم واخلطهم.

في وعاء عميق نضع المكونات السابقة ونضيف شرائح السبيط بالخليط.

ثم نتبله بالدقيق.

نخلط اللبن والبيض ونضع فيه شرائح السبيط ثم نضعها في البقسماط

نقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سبيط بالخضار السوتيه في 15 دقيقة طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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