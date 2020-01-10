تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صلصة المأكولات البحرية

المقادير ½ كوب صلصة حارة

½ كوب كاتشب

1 كوب مايونيز

1 رشة ملح

1 رشة فلفل أسود

برش وعصير 1 ليمونة الطريقة: نضع في وعاء كلاً من المايونيز والكاتشب والصلصة الحارة والملح والفلفل الأسود وبرش وعصير الليمون ونخلط المكونات معاً حتى تمتزج جيداً ثم نضعها في البراد حتى تبرد تماماً .

بعد سلق المأكولات البحرية نتركها جانباً حتى تبرد جيداً ثم نقوم بوضعها في وعاء ونضع فوقها الصلصة ونحركها جيداً وبذلك تصبح المأكولات البحرية بالصلصة جاهزة للتقديم . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالكاتشب تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز

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