تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المحشي بالارز

المقادير

دجاجة كاملة

كوب أرز

نصف كوب ماء

كوب كبد وقوانص مقطعة

نصف كوب عصير طماطم

بصلة متوسطة مفرومة

توابل لسلق الدجاج (2 ورق الغار، و 2 كمون حب، و2 هيل وحبة جوزة الطيب)

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

الطريقة:

قومي بغسل الدجاجة جيدًا وتبليها بالملح والفلفل الأسود واتركيها جانبًا لمدة 30 دقيقة.

في وعاءٍ على نارٍمتوسطة ضعي الزيت ثم البصل وقلبيه حتى يذبل ثم أضيفي الكبد والقوانص حتى تصبح شبه ناضجةٍ.

أضيفي الأرز مع التحريك لمدة دقيقتين حتي تمتزج المكونات جيدًا.

اسكبي كوب الماء على الخليط واتركيه على نارٍ هادئةٍ حتى يجف.

قومي بحشو الدجاجة المتبلة مسبقًا بالأرز والكبد والقوانص واغلقيها جيدًا

في وعاءٍ عميقٍ ضعي ماءً مع توابل سلق الدجاج واتركيه حتى يغلي

ضعي الدجاج بعد غليان الماء وأخفضي درجة حرارة النار إلى متوسطة حتي تمام النضج

أحضري صينية الفرن وضعي الدجاج المحشي بالأرز وانثري عليه الملح والفلفل الأسود وادهني الوجه بعصير الطماطم وأدخليها الفرن على درجة حرارة 220 مئوية حتى يحمر لونها.

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