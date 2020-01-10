تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبدة الفراخ

القاهرة - لايف ستايل المقادير نصف كيلو كبدة الدجاج، مغسول ومصفى جيدا

نصف ملعقة زيت زيتون

ملعقتان صغيرتان عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة ملح

6 فصوص ثوم مفرومة الطريقة: في مقلاة سخني الزيت على نار متوسطة، وتضاف الكبدة للزيت وتقلب حتى تنضج لمدة 5 دقائق.

أضيفي عصير الليمون والملح إلى الكبد مع استمرار التقليب، ثم أزيلي الكبدة من على النار وضعيها في صحن التقديم مع رش الثوم على الكبدة، وتصبح جاهزة للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبدة بالردة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم

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