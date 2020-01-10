تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
نصف كيلو من صدور أو أوراك الدجاج مخلية من العظام ومقطعة شرائح صغيرة.
عصير ليمونة واحدة.
قشر برتقال
اوراق الزعتر
حبة طماطم
نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
1 حبة بصل مُقطعة شرائح رقيقة.
ملعقة صغيرة بهارات الشاورما
ربع كوب زيت ذرة.
الطريقة:
نضع شرائح الدجاج في وعاء متوسط الحجم، ونضيف إليها الفلفل الأسود والملح وحب الهيل وعصير الليمون والثوم البودرة والبهارات، ثم نضعهم في الثلاجة حوالي ساعتين حتى يمتزجوا معًا.
نضع الزيت في مقلاة متوسطة الحجم على النار ونتركه يسخن، ثم نضيف إليه شرائح الدجاج.
نقلل درجة الحرارة ونقلب المزيج جيدًا حتى ينضج.
نحضر الثومية أو اشتريها جاهزة .
يمكنك تقديم الشاورما على شكل ساندويتش باستخدام الخبز العربي أو خبز الصاج .
نضع مخلل الخيار والثومية في رغيف الخبز ونضيف الدجاج ولفي الرغيف وسخنيه في المقلاة.
ونقدم ساندويتشات الشاورما مع الخضار والثومية.
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