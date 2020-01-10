تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صلصة الطماطم للمكرونة

القاهرة - لايف ستايل المقادير ملعقة طعام زيت زيتون

1 بصلة مفرومة

2 فصوص ثوم مهروسة

4 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 ملعقة طعام معجون طماطم

نصف كوب بقدونس طازج

نصف ملعقة صغيرة من السكر الناعم

ملح وفلفل أسود الطريقة: – نسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ونضيف البصل ويحرك جيدا لمدة 3 دقائق، ثم نضيف الثوم مع التقليب لمدة دقيقة واحدة.

– نضع مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم إلى خليط البصل والثوم، مع التحريك المستمر حتى الغليان.

– نضيف السكر والملح والفلفل الأسود إلى الصلصة.

– في هذه الأثناء، نطهي المعكرونة في قدر كبيرة من الماء المغلي المملح حتى تصبح طرية.

– نضيف الصلصة إلى المعكرونة في وعاء التقديم وتزين بالبقدونس. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والزبيب

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