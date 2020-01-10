تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالفول السوداني

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 ملعقة كبيرة خل الأرز

2 ملعقة صغيرة زيت السمسم

2 ملعقة صغيرة زنجبيل

2 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

2 ملعقة صغيرة بودرة البصل

⅓ كوب سكر بني

¼ كوب كاتشب

¼ كوب صلصة الصويا

½ كوب زبدة الفول السوداني

1 ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر حار

2 ملعقة صغيرة صلصة سريراتشا الحارة

لتحضير الباستا:

1 رطل باستا

½ حبة خيار مقطعة شرائح

1 رأس ملفوف مقطع

4 حبات جزر مقطعة

¼ كوب عصير ليمون

¼ كوب صلصة الصويا

3 بصل أخضر مقطع

1 ملعقة كبيرة بذور السمسم الطريقة: نضع مكونات الصلصة في خلاط الطعام ونشغله حتى يصبح المزيج سلساً وناعماً ونضعه جانباً .

نسلق الباستا في ماء مغلي مملح حتى تنضج حسب التعليمات الموجودة على المغلف .

نقطع الخضار حسب الذوق ونتبلها بصلصة الصويا وعصير الليمون لمدة 10-15 دقيقة .

نخلط الباستا مع الصلصة والخضار ونحرك حتى تمتزج المكونات والنكهات تماماً ثم نضعها في طبق التقديم ونزين بالبصل الأخضر وبذور السمسم مع صلصة سريراتشا الحارة . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز البخارى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن

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