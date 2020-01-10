تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طريقة عمل باستا بالنقانق

القاهرة - لايف ستايل المقادير نقانق

400 غرام طماطم شيري

حفنة من ورق الميرمية الطازج

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

350 غرام باستا

جبنة بارميزان مبشورة

القليل من أوراق الميرمية المقلية بالزيت للتقديم الطريقة: نحمّي الفرن لدرجة حرارة 200 . نقطّع النقانق إلى قطع صغيرة ونضعها في طبق الفرن ونضيف طماطم شيري وأوراق الميرمية المفرومة مع 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات جيداً .

نشوي المكونات في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج النقانق ويصبح قوام الصلصة سميكاً . وفي هذا الوقت نسلق الباستا في ماء مغلي مملح حسب تعليمات المغلّف، ثم نصفيها ونضيفها فوق مكونات طبق الفرن ونحرك المكونات جميعها حتى تمتزج تماماً .

نتبّل المكونات بالفلفل الأسود والقليل من الملح البحري ونقدم الطبق بعد أن نرش جبنة البارميزان عليه مع القليل من أوراق الميرمية المقلية في الزيت والمقرمشة حسب الرغبة . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الطماطم الحارة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيض المقلي بالجبنة

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