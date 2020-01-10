تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة اسباجيتي بالدجاج

المقادير

1- نصف صدر دجاج بدون جلد.

2- مكعب من الزبدة.

3- نصف ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

4- ملح وفلفل أسود.

5- نصف كيلو مكرونة إسباجيتي.

6- 2 كوب من الطماطم

7- 6 فصوص من الثوم مفرومة ناعمة

8- 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون

9- 4 ملاعق كبيرة ريحان طازج

الطريقة:

– نضع الماء والملح في وعاء كبير حتى يغلي.

– نضيف الدجاج إلى الملح والفلفل والزعتر والريحان.

– في وعاء على النار، نضع الزبدة والدجاج، ويطهي حوالي 3-4 دقائق.

– نضيف المكرونة إلى الماء المملح المغلي حتى تنضج.الجبن المبشور أفراد العائلة

– نضع زيت الزيتون في مقلاة على النار، ونضيف الثوم حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا، ونضيف الطماطم والملح والفلفل ونقلل الحرارة لمدة 4-5 دقائق.

– وعندما تنضج المكرونة، نضيفها إلى الطماطم والدجاج، ثم الريحان الطازج وتقدم مع الجبن المبشور.

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