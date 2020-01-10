تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة اسباجيتي بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1- نصف صدر دجاج بدون جلد.
2- مكعب من الزبدة.
3- نصف ملعقة صغيرة من الريحان المجفف
4- ملح وفلفل أسود.
5- نصف كيلو مكرونة إسباجيتي.
6- 2 كوب من الطماطم
7- 6 فصوص من الثوم مفرومة ناعمة
8- 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون
9- 4 ملاعق كبيرة ريحان طازج
الطريقة:
– نضع الماء والملح في وعاء كبير حتى يغلي.
– نضيف الدجاج إلى الملح والفلفل والزعتر والريحان.
– في وعاء على النار، نضع الزبدة والدجاج، ويطهي حوالي 3-4 دقائق.
– نضيف المكرونة إلى الماء المملح المغلي حتى تنضج.الجبن المبشور أفراد العائلة
– نضع زيت الزيتون في مقلاة على النار، ونضيف الثوم حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا، ونضيف الطماطم والملح والفلفل ونقلل الحرارة لمدة 4-5 دقائق.
– وعندما تنضج المكرونة، نضيفها إلى الطماطم والدجاج، ثم الريحان الطازج وتقدم مع الجبن المبشور.
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