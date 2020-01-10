تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع الاناناس

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x شريحة اناناس (مقطعة)

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع مكعبات)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة جوزة الطيب

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح

1 x كيلو اوراك دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)

1 x رشة بهارات دجاج

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x كوب عصير برتقال الطريقة: فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل.

نضيف الثوم ونقلب.

ثم نضع قطع الدجاج ونقلب حتى يحمر لونها ثم تترك على نار هادئة حتى تنضج.

ثم نضيف قطع الأناناس والفلفل الاحمر وعصير البرتقال ونقلب.

يتبل الخليط بالملح والفلفل والتوابل والليمون.

يترك على النار لمدة عشر دقائق او لحين ان يسمك الصوص ثم يقدم مع أرز أبيض بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفلفل الرومى واللوز طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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