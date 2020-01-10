تعرف علي أهم و أبرز فوائد الترمس

الترمس يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية، فهو ليس مجرد تسالى إنما فوائد الترمس كثيرة، وذلك بسبب أنه يحتوى على مواد غذائية ومهمة جدا للجسم، ولعل من بينها البروتين، والألياف، ونسب منخفضة فى الزيت والنشا، كما أن الترمس ملئ بالحمض الأمينى الأرجينينى الذى يساعد أيضا على خفض ضغط الدم، ويخفض الكولسترول ومستويات السكر فى الدم، لذلك نقدم لك فوائد الترمس المختلفة وفقا لما ذكره موقع " healthbenefitstimes" الطبى

فوائد الترمس فى تجنب مشاكل الجهاز الهضمي

تناول الترمس بشكل متكرر يعزز صحة الأمعاء ويساعد على التعامل مع الإمساك، والقولون العصبي، وغيرها من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمى، فالمحتوى العالى من الألياف يجعلها حبوب حيوية وفعالة، وهى المواد التى تغذى البكتيريا الجيدة فى الأمعاء.

فوائد الترمس لضبط ضغط الدم

وجود خلل في البطانة الداخلية للأوعية الدموية وأمراض الكلى والصوديوم الزائد فى الجسم هو السبب الرئيسى لارتفاع ضغط الدم، والدراسات الحديثة أظهرت أن خلاصة البروتين الموجود بالترمس تصحح خلل بطانة الأوعية الدموية، كما أن الترمس يساعد في الاسترخاء السليم للأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

فوائد الترمس فى تجنب مشاكل الجهاز الهضمي

تناول الترمس بشكل متكرر يعزز صحة الأمعاء ويساعد على التعامل مع الإمساك، والقولون العصبي، وغيرها من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمى، فالمحتوى العالى من الألياف يجعلها حبوب حيوية وفعالة، وهى المواد التى تغذى البكتيريا الجيدة فى الأمعاء.

فوائد الترمس لضبط ضغط الدم

وجود خلل في البطانة الداخلية للأوعية الدموية وأمراض الكلى والصوديوم الزائد فى الجسم هو السبب الرئيسى لارتفاع ضغط الدم، والدراسات الحديثة أظهرت أن خلاصة البروتين الموجود بالترمس تصحح خلل بطانة الأوعية الدموية، كما أن الترمس يساعد في الاسترخاء السليم للأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

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فوائد الترمس فى تخفيف الإمساك

يضمن محتوى الألياف العالية الموجود فى حبوب الترمس أن البراز فى الأمعاء يمتص الماء من الجسم، حيث إن هذه الألياف الغذائية تساعد فى مرور سهل للبراز من خلال القناة الهضمية، ويمنع مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجى والبواسير.

فوائد الترمس لصحة الأمعاء

لكي نكون نشيطين ولدينا صحة جيدة ، نحتاج إلى نظام هضمى جيد أو أمعاء صحية، ونحن بحاجة إلى تناول الأطعمة التى تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة، والتى من أهمها الترمس بفوائده المختلفة، فإنه أيضا يقلل من نمو البكتيريا المعوية الضارة.

علاج فقر الدم

تتكون حبوب الترمس من كمية جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين، ويحتوى أيضا على فيتامين (ج) الذى يساعد في تعزيز امتصاص الحديد وتشكيل الهيموجلوبين، وبالتالى يخفف من أعراض فقر الدم والعديد من المشاكل المرتبطة به مثل التعب، وضيق في التنفس، وشحوب في الجلد

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