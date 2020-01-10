شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة والأكل الصحى قد تزيد عمرك 10 سنوات.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن العادات الصحية مثل ممارسة التمارين المنتظمة وتناول الطعام الصحي وعدم التدخين، قد تمنحك عقدًا من الحياة الصحية الإضافية، وقاد خبراء من جامعة هارفارد وجامعة أمستردام للعلوم التطبيقية الدراسة ، التي تتبعت صحة الرجال والنساء في الولايات المتحدة، وكان جميع المشاركين خاليين من الأمراض عندما بدأوا وتم متابعتهم لأكثر من 20 عامًا.

وتعد أمراض القلب ثاني أكبر سبب منفرد للوفاة في العالم، بعد الخرف، وتسببت في وفاة ما يقرب من 56000 شخص في عام 2018 ببريطانيا، كما تقتل جميع أنواع السرطان مجتمعة حوالي 165000 بريطاني سنويًا، يموت في الولايات المتحدة حوالي 647،000 شخص كل عام بسبب أمراض القلب إلى جانب 610،000 مريض بالسرطان.

نظر الباحثون وفقا لدراستهم في المجلة الطبية البريطانية " British Medical Journal" فى 5 عوامل خطر رئيسية للصحة ، وهى تدخين التبغ ، وشرب كميات "معتدلة" من الكحول ، وتناول الكثير من الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون أو السكر ، وعدم ممارسة الرياضة ، وزيادة الوزن (تقاس بمؤشر كتلة جسم مرتفع).

وتم تصنيف عدم التمرين على أنه أقل من نصف ساعة في اليوم ، في المتوسط، بينما كان تناول الكحول المعتدل هو الاستهلاك اليومي لما يصل إلى كوب من النبيذ بحجم 175 مل للمرأة، و كوبين من النبيذ بحجم 175 مل لرجل، باستخدام هذه العوامل ، توصل الباحثون إلى عدد سنوات الحياة الصحية التي يمكن أن يتوقعها الشخص في سن الخمسين.

فكان لدى النساء اللاتي اتبعن من 4 أو 5 من العادات الصحية " الأكل بشكل جيد ، وممارسة الرياضة ، وعدم التدخين ، وعدم شرب والحفاظ على وزن صحي "، متوسط ​​العمر متوقع صحي 84 سنة، وذلك مقارنة مع سن 73 للنساء اللائي ليس لديهن عادات جيدة، ووكان متوسط ​​العمر المتوقع 81.1 بالنسبة لأصحاب الرجال و 73.5 بالنسبة للصحة الأقل.

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وكتب الباحثون بجامعة هارفارد ، في بحثهم: "لقد لاحظنا أن الالتزام بنمط حياة منخفض المخاطر كان مرتبطًا بعمر افتراضي أطول عند عمر 50 عامًا خالٍ من الأمراض المزمنة الرئيسية.

وكان لدى الرجال الذين يدخنون أكثر من 15 سيجارة في اليوم والرجال والنساء الذين يعانون من السمنة المفرطة أسوأ فرص العيش حياة خالية من المرض.

وقال العلماء إن معظم الأشخاص الذين شملتهم الدراسة كانوا من البيض ويعملون في مهنة الطب، مما قد يعني أن النتائج ستكون مختلفة في مجموعات أخرى.

يرتبط التمرين القليل جدًا والنظام الغذائي السيئ والوزن الزائد ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان، كما أن التدخين والشرب يسببان ما لا يقل عن 10 أنواع من السرطان ويسهمان في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.