تعرف علي أهم و ابرز فوائد الزبادي

القاهرة - لايف ستايل
ليس سراً أن الزبادي مفيد لك يتم هضمه بسهولة، يحتوى على الكالسيوم والمواد المغذية المختلفة، والزبادى له فوائد عديدة للشعر والوجه اعرفى الفوائد الصحية للزبادى وفقا لموقع herbeauty.com
قناع الوجه
الزبادي هو أفضل قناع للوجه على الإطلاق - فهو سيجعل بشرتك ناعمة ورطبة في أي وقت من الأوقات.
امزجى الزبادى مع بعض العسل اذا كانت بشرتك دهنية لتنظيفها وتكون خالية من الشوائب أو اضيفى بعض دقيق الشوفان لإنشاء مقشر لطيف.
ماسك الشعر
إذا كان لديك أي مشاكل متعلقة بالشعر ، فإن الزبادي هو الحل الأول لك. قناع الشعر الزبادي سيجعل شعرك ناعمًا ولامعًا. كما أنه يحارب قشرة الرأس ويرطب فروة رأسك ، ويمنع الجفاف والشعر المجعد. اضيفى بعض العسل لإنشاء قناع شعر خاص للشعر التالف.
زبادى بالفواكة بعد التمارين
الزبادي من الاشياء المثالية بعد التمرين. اضيفى بعض الفواكه إليه هو أيضا مناعة قوية للجسم
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