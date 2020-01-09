تعرف علي كيفية التخلص من الكرش

تراكم الدهون في منطقة البطن، أو ما يطلق عليه "الكرش"، يعتبر مشكلة كبيرة تؤرق الكثيرين، رجالا ونساء وحتى الأطفال.وطبعاً "الكرش" هو النتاج الطبيعي لاتباع أسلوب حياة غير صحي، فيما يخص الطعام والشراب ومستوى المجهود المبذول على مدار اليوم.فتراكم الدهون في منطقة البطن، أو "الكرش"، يؤدي للكثير من المشاكل الصحية مثل الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وضغط الدم العالي، وتراكم الدهون على الكبد، وأمراض الكلى، والسرطان، خاصة سرطان الثدي والقولون والمعدة، إضافة إلى التعرض للسكتات الدماغية.

والحل لهذه المشكلة هو بسيط جداً، وهو أن نوقف تناول الأطعمة التي تغذي الخلايا الدهنية، ونكثر من الأطعمة التي تحرق الدهون وتخلصنا منها ومن السموم التي تنتج عنها في الجسم.

وعلى ذمة موقع "ديلي هيلث بوست" Daily Health Post، ينصح الأطباء بـ12 نوعاً من الأطعمة التي تساعدنا في التخلص من "الكرش"، علاوة على طعمها اللذيذ والشهي.. وهي:

1) الزبادي

وهو من الأطعمة الرائعة والمغذية جداً نظراً لأنه يحتوي على البروتين والكالسيوم والبكتيريا المفيدة (البروبيوتيك)، وكلها عناصر تمد الجسم بالطاقة وتساعده في التخلص من الوزن الزائد، ومن أفضل أنواعه "الزبادي اليوناني" نظراً لأنه غني بالبروتين وقليل السكر.

2) الشوفان

هو من الأطعمة الصديقة للأنظمة الغذائية التي تهدف لخفض الوزن، نظراً لأنه غني بالألياف. والشوفان يساعد في الوقاية من السمنة ويحسن من وظائف الكبد.

3) الشعير

مثل الشوفان، فإن حبوب الشعير غنية بالألياف التي تساعد في بطء الهضم، وبالتالي يُكسب الشعور بالشبع لمدة طويلة، كما أنه يقلل الشهية.

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4) الشاي الأخضر

هو من أهم مصادر مضادات الأكسدة، كما أنه يساعد في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ولأفضل النتائج يمكن تناول الشاي الأخضر قبيل ممارسة الرياضة بحوالي نصف ساعة.

5) البيض

من المصادر الطبيعية للبروتين وفيتامين "B12"، وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لمدة 5 أيام في الأسبوع فقدوا الوزن بمعدلات أكبر من الذين تناولوا عناصر أغذية صحية أخرى في وجبة الفطور.

6) زيت الزيتون

هو عنصر أساسي في أنظمة التغذية الصحية والصديقة للقلب، وينصح به الأطباء للتخلص من الوزن الزائد.

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