تعرف علي علاج التهاب جيوب الأنفية

في ظل التقلبات الشديدة في الطقس يزداد فرص التعرض والإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وهذا الأمر يتعرض للإصابة به البعض نتيجة لعدوى فيروسية يتعرض لها الشخص، ويسعي مرضي التهاب الجيوب الأنفية لاتباع بعض الأشياء والحيل التي تساهم بشكل كبير في التخفيف من أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع " nhsinform ".

وهناك العديد من الأعراض التي تظهر ويعاني منها مرضي التهاب الجيوب الأنفية، ومنها، التهاب شديد في الأنف يصاحبه نزول إفرازات من الأنف، مع انسداد الأنف والتعرض للاحتقان الشديدة بها، وهذا الأمر يتسبب في صعوبة بالتنفس، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بألم شديد وتورم العين والأنف، مع عدم القدرة على الشم والتذوق بشكل طبيعي.

كما يزداد فرص التعرض ببعض الأعراض الغير جيدة، كألم شديد في الأذن، والفك والأسنان، وأيضا السعال الشديد، والتهاب شديد في الحلق، وصدور رائحة كريهة من الفم بشدة، ويصاحب هذا الأمر الإرهاق الشديد وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

علاج التهاب الجيوب الأنفية

ويجب علي مريض التهاب الجيوب الأنفية التعرض علي الجيوب الأنفية أكثر، فهي عبارة عن تجويف صغير خلف عظام الأنف مملوء بالهواء وعند التعرض للالتهاب تتعرض الأنف لمشاكل عديدة، فعند التعرض للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يكون دائما في بداية الأمر الشخص تعرض لنزلة شديد من البرد أو الأنفلونزا ويزداد الأمر سوءا ويصبح الشخص أكثر عرضة لمضاعفات التهاب الجيوب الأنفية.

علاج التهاب الجيوب الأنفية

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قد تستمر الإصابة والتعرض للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية لعدة أسابيع أو أشهر، فعند التعرض لطقس شديد البرودة وأيضا طقس مليء بالأتربة، فهذا الأمر يزداد من الأمر سواء، ولذا يجب علي مرضي التهاب الجيوب الأنفية توخي الحذر في مثل هذه الحالات.

يستلزم علاج التهاب الجيوب الأنفية لبعض الأشياء التي يجب القيام بها، كتناول مسكنات تساهم في التقليل من الشعور بالصداع الشديد وألم الأنف، كما ينصح باستخدام بعض البخاخات التي تساهم بشكل كبير في التقليل من الأعراض السيئة التي يتعرض لها مرضي التهاب الجيوب الأنفية، كبخاخات مضادات حيوية والكروتيزون.

علي مريض التهاب الجيوب الأنفية تنظيف الأنف دائما بمحلول الملح للتخلص من تراكم الأوساخ داخله، وأيضا تساهم بشكل كبير في التقليل من الأعراض الخاصة بالتهاب الجيوب الأنفية.

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