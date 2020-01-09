تعرف علي أهم أنواع شلل الأطفال وأسباب الإصابة

شلل الأطفال يعد من الأمراض التي تسبب في عدم القدرة علي المشي بطريقة طبيعية، وهذا الأمر يتسبب في مرور الطفل المصاب بالتوتر والقلق، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي حقيقة الإصابة بالمرض وأسبابه واعراضه وذلك وفقا لموقع " medicinenet.".

ما هو شلل الأطفال؟

تعرض الطفل للإصابة بمرض شلل الأطفال يكون نتيجة لمرض فيروسي شديدة العدوى، يتسبب في التعرض والإصابة بالشلل بالإصابة إلى التعرض لمشاكل في التنفس، وأيضا عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

ما هي أعراض الإصابة بشلل الأطفال؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي إصابة الطفل بشلل الأطفال، ومنها:

-ارتفاع في نسبة حرارة الجسم.

-التهاب شديد في الحنجرة.

-الصداع الشديد.

-الشعور بالتعب والإرهاق.

-التعرض للقيء.

-ألم شديد في الرقبة.

-ألم أسفل الظهر.

-عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي وخاصة في القدمين.

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-التعرض للتشنجات العضلية

ما هي أنواع الإصابة بشلل الأطفال؟

هناك أنواع عديدة للإصابة بشلل الأطفال ومنها:

-يتعرض بعض الأطفال للإصابة بشلل الشوكي وهذا النوع يتسبب في الإصابة بالأعصاب الحركية ويتسبب في الإصابة بشلل للذراعين أو القدمين.

-شلل الأطفال في الخلايا العصبية، وهذا النوع يتسبب في حدوث مشاكل بالخلايا العصبية بالجسم، ويزيد من فرص التعرض لمشاكل في الرؤية والتذوق.

ما هي أسباب الإصابة بشلل الأطفال؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بشلل الأطفال، ومنها انتشار الفيروس من خلال البراز للشخص المحمل بالفيروس، والتعرض للإصابة بتلوث اليدين، كما تصبح الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، وأيضا الأشخاص الذي لم يخضعون للقاح الخاص بهذا المرض.

ما هو علاج شلل الأطفال؟

علاج شلل الأطفال يتم عن طريق تناول اللقاحات اللازمة للتخلص والقضاء علي هذا الفيروس والعلاج الأمثل، فيتم تناول فيروس شلل الأطفال غير النشط، واللقاح الفموي، مع ضرورة ممارسة بعض الرياضيات التي تساهم في تحسن الحالة.

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