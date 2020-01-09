تعرف علي أهم وأفضل علاج لوتر العرقوب

وتر العرقوب أو ما يسمى "وتر أخيل" هو أكبر وتر في الجسم البشري يربط عضلة الساق بعظم الكعب، وهو من أكثر الأوتار التى تصاب بالتمزق أو التهاب الأوتار، وهو التهاب في الوتر بسبب الإفراط في الاستخدام، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب وأعراض تمزق وتر العرقوب، وفقاً لموقع medicinenet.يحدث التهاب الأوتار في أخيل بسبب الإفراط في استخدام عضلات الأوتار والقدمين، قد تشمل الأعراض ألمًا خفيفًا بعد التمرين يزداد سوءًا تدريجيًا، وتصلب يختفي بعد أن ترتفع درجة حرارة الأوتار وتورم.

وظيفة وتر العرقوب أو أخيل

يتشكل وتر العرقوب من عضلتين في الجزء الخلفي من الفخذ على بعد حوالي 15 سم إلى 6 بوصات فوق مفصل الكاحل لتثبيته بعظم الكعب (العقبي)، مما يسمح له بالانزلاق بسهولة أثناء تحرك الكاحل.

نظرًا لأن عضلات ربلة الساق تنشأ فوق الركبة وتعلق أخيل أسفل الكاحل، فإن وظيفة وحدة وتر العضلات أمر بالغ الأهمية للمشي والجري.

عندما تنقبض عضلات الساق ، فإن ذلك يؤدي إلى توجيه الكاحل إلى أسفل والقدم إلى الداخل وإلى أعلى.

-يجب أن يكون الوتر قويًا، حيث يولد الركض والتسلق قوة داخل الوتر تساوي 10 أضعاف وزن الجسم.

إمدادات الدم من وتر أخيل

يتلقى وتر أخيل إمداد الدم من العديد من المصادر، تعبر الأوعية الدموية الصغيرة غمد الوتر لتوفير الدم والمواد المغذية للوتر. يحتوي غمد الوتر أيضًا على شرايين صغيرة تساعد في إمداد الوتر بالدم، ومع ذلك ، هناك نقص نسبي في إمداد الدم في الجزء السفلي من الوتر أعلاه مباشرة حيث يدخل في الكعب ومن المحتمل أن يكون هذا النقص النسبي في تدفق الدم مرتبطًا بموقع تمزق الأوتار.

ما هو تمزق وتر العرقوب؟

عادةً ما يكون التمزق عفويًا وهو أكثر شيوعًا لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 45 عامًا، حيث لم يكن لدى الغالبية أي تاريخ سابق من الألم أو إصابة سابقة للوتر.

في معظم الحالات ، يحدث تمزق في وتر العرقوب 2-6 سم فوق مكان الوتر في عظم الكعب.

وتشمل عوامل الخطر لحدوث تمزق وتر العرقوب سوء التكيف، أدوية الكورتيكوستيرويدات (إما تؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الحقن بالقرب من الأوتار)، وبعض المضادات الحيوية والإفراط في الاستخدام.

إن تمزق وتر أخيل السابق يزيد من خطر الإصابة بتمزق آخر فى هذا الوتر، سواء على الجانب الذي أصيب في البداية، أو على الجانب الآخر غير المتأثر.

والأكثر شيوعًا، أن تمزق وتر العرقوب يحدث عندما يكون هناك حركة مفاجئة وقوية للقدم ضد المقاومة ، مثل عندما يدفع الفرد من القدم بقوة كبيرة للقفز، يحدث هذا غالبًا في رياضات مثل كرة السلة أو التنس أو كرة القدم.

وتتضمن أعراض تمزق وتر العرقوب ألمًا حادًا في الجزء الخلفي من الكعب وعدم القدرة على تحريك القدم.

نظرًا لوجود اختلال في التوازن بين العضلات التي تدفع أصابع القدم للأسفل وتلك التي تجرها للأعلى، يصبح المشي صعبًا بسبب الألم ولأن القدم ستتدحرج.

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في بعض الأحيان لا يتمزق الوتر تمامًا ولكن يتمزق جزئيًا.

ويمكن أن يتطور تمزق الوتر الجزئى إلى تمزق كامل، في حين أن تمزق وتر العرقوب يحدث عادة بالقرب من الكعب، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي مكان على طول الوتر.

هناك أسباب أخرى للألم في الجزء الخلفي من الكعب من تمزق وتر أخيل.

قد يكون ذلك بسبب التهاب كيسي خلف الشبكية، حيث يحدث التهاب داخل الكيس الذي يوسّع الأوتارعند مروره بالحافة العظمية لعظم الكعب.

علاج تمزق وتر العرقوب

يوجد خياران لعلاج تمزق وتر العرقوب، أحدهما يتضمن إصلاحًا جراحيًا والآخر علاجًا محافظًا (مما يسمح للوتر بالشفاء بمفرده).

-الجراحة

الجراحة هي العلاج الموصى به للشباب والأفراد النشطين، بالنسبة للرياضيين، غالبًا ما تكون الجراحة هي الخيار الأول للعلاج.

يمكن إصلاح وتر أخيل جراحياً إما عن طريق الجلد أو تقنية مفتوحة.

باستخدام التقنية المفتوحة ، يقوم الطبيب بعمل شق للسماح بتصور أفضل للوتر وتقريبه. مع تقنية الجلد ، يقوم الجراح بعمل عدة شقوق جلدية صغيرة لإصلاح الوتر. بصرف النظر عن نوع العلاج ، سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بتطبيق ساق قصير أو تمهيد ما بعد الجراحة على الكاحل الذي يتم تشغيله بعد الانتهاء من الإجراء (الصورة 3). كل نهج له فوائده ومخاطره واختيار نوع الجراحة فردية لكل مريض محدد.

-العلاج غير الجراحي

قد يوصى باستخدام الطريقة غير الجراحية للمرضى الأكبر سناً والأقل نشاطًا ولديهم خطر أعلى في الجراحة والتخدير.

تعد القدرة على التئام الجروح من الاعتبارات المهمة وقد تشمل المصابين بنقص في الدم عند قدميهم، وتشمل هذه المرضى الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي ومرض السكري

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