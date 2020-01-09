تعرف علي تأثير نقص الفيتامين علي البشرة

نعلم جميعًا أن نقص الفيتامينات أو أى مادة مغذية، يؤثر على الصحة العامة للجسم، لكن ربما لم تكن على دراية بحقيقة أن البشرة تظهر أيضًا عليها علامات وأعراض نقص الفيتامينات، حيث تعتبر الفيتامينات من العناصر الغذائية الأساسية التى تساعدنا على أداء مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية المهمة من وظائف القلب والكلى والكبد والعينين والأعضاء المهمة الأخرى.

ويجب الحصول على جميع الفيتامينات وهى A وB وC وD وE وK، التى تحتاج وقتها إلى اتباع نظام غذائى متوازن، أيضا يجب عليك التأكد من حصولك على الكمية المناسبة من كل من هذه الفيتامينات.

ولن يؤثر نقص الفيتامينات على صحتك فحسب وفقا لتقرير موقع "insider" بل يؤثر أيضًا على بشرتك، خاصة الوجه، لأن بشرتك تحتاج أيضًا إلى الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى بالنسب الصحيحة من أجل القيام بوظيفتها الرئيسية، وهى العمل كخط الدفاع الأول لجسمك ضد أى هجوم خارجى.

تأثير نقص الفيتامينات على البشرة.

ظهور حب الشباب

يحدث مرض الجلد الاتهابى أو حب الشباب نتيجة الخلل الهرمونى ومع ذلك يمكن أن يكون نقص فيتامين آخر وراء حب الشباب. لان عدم وجود مستويات كافية من فيتامين (أ) و(هـ) يمكن أن يؤدى إلى حب الشباب.

شحوب البشرة

هذا يمكن أن يكون علامة على نقص فيتامين B12، فانخفاض مستويات هذا الفيتامين يمكن أن يكون السبب وراء تشقق الجلد وجفافه وبالتالى شحوب لون البشرة، كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أيضًا إلى حالات أخرى مثل ضعف البصر وضيق التنفس والإحساس بالوخز.

أفضل مصادر الفيتامينات

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فيما يلى بعض من أفضل المصادر الغذائية للفيتامينات A و B و C و D و E و K، والتى تشمل :

اللحوم والدواجن والبيض والسمك والدجاج والبروكلى والحبوب كلها خيارات جيدة لفيتامين ب، كما يوجد فى ثمار الحمضيات والبطاطا والقرنبيط والفلفل الحلو والسبانخ.

وبالنسبة لفيتامين (أ) ، يمكنك اختيار القرع والفواكه والسبانخ.

وفيتامين (د) ، أشعة الشمس هى أفضل مصدر.

ويمكنك الحصول على فيتامين E فى الخضروات الورقية والحبوب الكاملة.

كما ستجد فيتامين K فى الملفوف والبيض والحليب والقرنبيط.

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