دراسة تؤكد أن شرب الشاي الأخضر يقلل الإصابة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة أن شرب الشاي الأخضر 3 مرات في الأسبوع، قد يجعلك تعيش لفترة أطول ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، حيث يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على حماية القلب والحفاظ على صحة الأشخاص لفترة أطول، وذلك بعد تتبع حالات كثيرة على مدار الدراسة.ووفقا للبحث المنشور في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية " European Journal of Preventive Cardiology" لم يلحظ الباحثون أي فوائد كبيرة لشاربي الشاي الأسود، حيث قال العلماء إن الشاي الأخضر هو النوع الوحيد الذي كان له تأثير على صحة الشخص.

رصدت دراسة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين صحة 100،902 شخص لم يصابوا بالسرطان أو بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.، وذلك على مدار 7 سنوات.

ولم تتناول فقط الدراسة شرب الشاي الأخضر على وجه التحديد، ولكن 8% فقط من الأشخاص في التجربة شربوا الشاي الأسود ولم يكن له أي فوائد صحية كبيرة، ووجدوا أن الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، ويموت في أي من هذه الحالات بنحو 25 %.

وفي الدراسة بشكل عام، كان لدى من يشربون الشاي خطر أقل بنسبة 39 % في أي من الحالات على مدى 8 سنوات من الدراسة ، و 56 % أقل لديهم خطر الوفاة ، وفرصة أقل بنسبة 29 % للوفاة أثناء الدراسة.

لماذا يحسن الشاى الأخضر الصحة

أحد الأسباب التي تجعل الشاي يحسن صحة الناس هو أنه يحتوي على مادة البوليفينول، وهي فئة تضم حوالي 500 مادة كيميائية تحتوي على مضادات الأكسدة.

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ويوجد البوليفينول بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات ، حيث يعتقد أنها قادرة على إيقاف أو إصلاح تلف الخلايا، والسيطرة على مستويات السكر في الجسم وزيادة الوزن ببطء.

الأدلة السابقة تشير إلى أن البوليفينول يمكن أن يحمي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، لذا قد يكون الشاي الأخضر مفيدًا بشكل خاص لأنه لا يتخمّر مثل الشاي الأسود، وهي عملية تقلل من فاعلية مضادات الأكسدة.

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