شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تطلق أول نظام للتصوير الإشعاعى ثلاثى الأبعاد للثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، تصريحا لأول جهاز للتصوير الاشعاعي للثدي ثلاثي الابعاد، وهذا الجهاز معتمد على الأبعاد الثلاثية للصورة، ويطلق عليه " جهاز سلينيا الاشعاعي "، وهذا الجهاز من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامه في الكشف عن سرطان الثدي وتشخيصه .

وأوضح الموقع الخاص بوزارة الصحة السعودية أن أشعة الماموجرام تعد آمنة للاستخدام، وهي الطريقة المثلى للكشف عن سرطان الثدي، ويمكن للاجهزة السابقة المعتمدة على التصوير الاشعاعي ثنائي الابعاد اكتشاف أغلب الحالات إلا أن ما يعادل 10 % من النساء تحتاج لإجراء اختبارات تشخيصية أخرى بعد اجراء فحص الماموجرام ثنائي الابعاد لعدم وضوح نوع الاورام المكتشفة من حيث هذه الاورام حميدة او خبيثة.

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وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن جهاز سيلينيا الاشعاعي يساعد الاطباء للوصول لتشخيص اكثر دقة لسرطان الثدي حيث يوفر صوراً اشعاعية للثدي بالنوعين ثنائية وثلاثية الابعاد مما يسهل اكتشاف وتحديد نوع الورم الموجود في الثدي وبالتالي تحسين فرص العلاج والشفاء من السرطان.

تم مراجعة الدراسات التي اجريت لأثبات مدى دقة ثلاثي الأبعاد في تشخيص الاورام السرطانية بالثدي حيث قامت الهيئة بمراجعة دراستين وتحديد مدى قدرة الاطباء وأخصائي الاشعة على تشخيص نوع الورم بعد الاطلاع على نتائج اكثرمن 300 حالة تم فحصها بالماموجرام، باستخدام الاشعة الثنائية والثلاثية الابعاد في جهاز سيلينيا الاشعاعي، حيث اظهرت النتائج وجود تحسن في قدرة الاطباء على تحديد نوع الورم والفصل بين حالات الاورام السرطانية والحميدة بدقة اكثر عند استخدام الجهاز بنسبة 7%.