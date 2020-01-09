شكرا لقرائتكم خبر عن دواء شهير للسكر يقى من الإجهاض المتكرر.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من السيدات من الإجهاض المتكرر مما يسبب لهن ضيق وقلق من الحصول على طفل، وفى هذا السياق كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن دواء شهير للسكر يمكن أن يقى من مشكلة الإجهاض المتكرر من خلال استهداف بطانة الرحم نفسها، وفقًا للتجربة السريرية التي أجرتها جامعة وارويك.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، يعمل العلاج عن طريق زيادة كمية الخلايا الجذعية في بطانة الرحم، وتحسين الظروف في الرحم لدعم الحمل.

وتستهدف الفئة الجديدة من أدوية السكري إنزيمًا مشتركًا في تجنيد الخلايا الجذعية المنتشرة في الرحم، وحقق الباحثون فيما إذا كان تثبيط هذا الإنزيم ، المسمى DPP4 ، باستخدام العقار سيحسن الظروف في الرحم للحمل.

ويعرف الإجهاض المتكرر بأنه فقد الحملين المتتاليين أو أكثر ، مع تقليل حالات احتمال الحمل الناجح، وكشفت الأبحاث السابقة التي أجراها فريق وارويك أن نقص الخلايا الجذعية في بطانة الرحم يتسبب في معاناة الآلاف من النساء من حالات الإجهاض المتكررة.

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كما أظهر الفريق أن الخلايا الجذعية تحمي الخلايا المتخصصة ، التي تسمى الخلايا الباقية ، من الإجهاد والالتهابات المفرطة، لكن عندما تحاصر الخلايا "الندوية" الجنين المزروع يمكن أن تسبب الإجهاد المفرط مما يترتب عليه انهيار بطانة الرحم أثناء الحمل.

في تجربة سريرية تجريبية ، تم إعطاء ثمان وثلاثين امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 42 سنة اللائي عانين من عدد كبير من حالات الإجهاض المتكرر إما دورة عن طريق الفم من العقار أو دواء وهمي لثلاث دورات من الحيض، وتم أخذ عينات من الرحم في بداية مسار العلاج وبعد ذلك لتحديد عدد الخلايا الجذعية الموجودة قبل وبعد الدورة.

ووجد الباحثون زيادة متوسطة في عدد الخلايا الجذعية بنسبة 68٪ في النساء اللائي أخذن دورة من العقار، وهذا بالمقارنة مع عدم وجود زيادة كبيرة في تلك الموجودة في المجموعة التى تقلت الدواء الوهمى.

كما لاحظوا انخفاضًا بنسبة 50٪ في عدد الخلايا "المجهدة" الموجودة في بطانة الرحم.

ويأمل الباحثون الآن أن يأخذوا العلاج للتجربة السريرية ، وإذا نجحوا ، فسيكون هذا أول هدف يستهدف على وجه التحديد بطانة الرحم لمنع الإجهاض.